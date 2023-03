Mathieu van der Poel après sa seconde place sur l’E3 : “Je préfère être battu ici qu’au Ronde”

À lire aussi

”Au sommet du Tiegemberg, on a beaucoup rigolé avec Tadej car Wout a sprinté comme un fou pour une prime de 6,000 euros à valoir dans un magasin de salles de bains dont nous ignorions l’existence, rigolait van der Poel. Wout est sympa, il a dit qu’il allait partager ce bon d’achat en trois (rires)… Mais comme j’ai été élu combatif du jour, j’ai gagné un an de carburant gratuit, ce qui est sans doute encore mieux !”

Deuxième de ce que beaucoup considèrent comme le petit Tour des Flandres, le vainqueur de la Primavera a griffé l’épreuve en posant une première très sérieuse attaque dans le Taaienberg, à 80 kilomètres de l’arrivée, avant de remettre le couvert 25 bornes plus loin sur les pavés du Stationberg. “J’avais vraiment de très bonnes jambes tout au long de la journée, ce qui m’a peut-être poussé à un excès d’enthousiasme et d’impatience, continuait le coureur de chez Alpecin-Deceuninck. Mais pour préparer au mieux le Ronde, j’avais envie de rendre la finale longue et exigeante. Sur ce point, c’est assurément mission accomplie (sourire)…”

Battu au sprint par celui qu’il avait devancé dans le même exercice début février lors du Mondial de cyclo-cross, Mathieu van der Poel ne se formalisait aucunement de la revanche de son rival.

”Le vent soufflait plein dos et le contexte était donc assez particulier, mais je ne vais pas rentrer à la maison déçu ce vendredi soir. Je sais que Wout aime lancer son effort de loin et ce n’est donc pas comme si j’avais été surpris de sa manœuvre, mais il était tout simplement le plus fort dans ces derniers mètres. J’aurais bien évidemment aimé gagner et ajouter une ligne à mon palmarès mais je vais retenir mes sensations en course qui étaient excellentes. Et je préfère être battu ce vendredi que dans un petit peu plus d’une semaine lors du Tour des Flandres…”