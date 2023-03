Notre consultant Johan Museeuw analyse l’E3 Saxo Classic : “Pogacar marchait comme un avion !”

Pogacar, van der Poel et van Aert poussent 25 watts de plus que tout le reste du peloton

”Le trio qui s’est disputé la gagne sur cette E3 Saxo Classic est très clairement au-dessus du lot. Pogacar, van Aert et van der Poel poussent 25 watts de plus que tout le reste du peloton et peuvent décider de faire la différence à tout moment ou presque. C’est évidemment génial des coureurs de cette envergure se disputer la gagne, mais d’un autre côté je me demande si le grand public ne risque pas de se lasser de leur hégémonie. Ce sont tout de même très souvent les mêmes qui gagnent… Le Slovène s’est retrouvé assez vite isolé et sans partenaire à l’avant de la course mais je refuse d’en tirer un enseignement dans la perspective du Tour des Flandres. Cette E3 Saxo Classic a été difficile, exigeante et marquée par de nombreuses chutes. Le contexte sera différent sur le Ronde.”

À lire aussi

Van Aert a fait le plein de confiance pour le Ronde

”Je ne suis pas aussi catégorique que certains autres observateurs qui jugeaient la victoire de Wout van Aert absolument nécessaire ce vendredi. Elle va évidemment lui donner de la confiance dans la perspective du Ronde, mais l’Anversois n’est pas du genre à trop rapidement douter de ses capacités. La meilleure illustration de la chose est la manière avec laquelle il a négocié le sprint. Il savait qu’un sprint long lui convenait et il n’a donc pas tergiversé et lancé son effort de loin.”

Van der Poel est sur un nuage

”A la manière avec laquelle il a manœuvré tout au long de la journée, on voit que Mathieu van der Poel est sur son petit nuage après son succès sur Milan-Sanremo. Il a dicté les événements dès le Taaienberg, à 80 kilomètres de l’arrivée, avant de retenter une autre offensive sur le Stationberg. Cela démontre toute la confiance qu’il a en ses moyens. Lors de la double attaque de Pogacar sur le Vieux Quaremont, il a également répondu plus facilement que van Aert au coup de gaz du Slovène.”