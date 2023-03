Gand-Wevelgem: sous la pluie, les favoris se positionnent, un Belge aux commandes !

En 2022, l'Erythréen Biniam Girmay avait été le premier coureur africain à inscrire son nom au palmarès de la classique belge. Il avait devancé au sprint le Français Christophe Laporte et Dries Van Gestel. La course Gand-Wevelgem féminine, dont on dispute cette année la 12e édition, prendra son envol à Ypres à 13h50. L'arrivée est prévue à Wevelgem vers 18 heures au terme de 162,5 kilomètrs de course. L'Italienne Elisa Balsamo avait devancé, en 2022 à Wevelgem, la Néerlandaise Marianne Vos et l'Italienne Mari Giulia Confalonieri.

Pour le moment, c'est Van Keirsbulck qui mène la danse !