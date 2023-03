Tour de Catalogne - La 7e et dernière étape pour Remco Evenepoel, le général pour Primoz Roglic ©BELGA

Les deux hommes ont rapidement été seuls devant pour se jouer la victoire, du jour et du général. Primoz Roglic conservant six secondes d'avance au général pour s'adjuger à 33 ans le 72e succès de sa carrière. Neuf coureurs avaient pris la poudre d'escampette en début d'étape avec l'Equatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), les Français Guillaume Martin (Cofidis) et Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), les Britanniques Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) et Simon Carr (EF Education-EasyPost), les Espagnols Carlos Verona (Movistar), David de la Cruz (Astana Qazaqstan) et Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) ainsi que l'Ethiopien Tsgabu Grmay (Jayco AlUla).

Le groupe comptait une minute d'avance au moment d'aborder les six circuits locaux (7,9km chacun) à un peu moins de 50 km de l'arrivée. A 34 bornes du but, seul de la Cruz, avec une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton, a insisté. Son escapade n'a pas duré longtemps. La bataille a démarré de suite entre les favoris, entre Roglic et Evenepoel essentiellement. Le champion du monde a accéléré à 28km avec le Slovène dans sa roue. Suivi, mais un moment seulement, par l'Espagnol Marc Soler (UAE Emirates) qui a vite décroché, mais a fini troisième.