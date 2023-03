Arnaud De Lie frustré par la poisse sur Gand-Wevelgem : “Un lion blessé est un lion dangereux…”

”J’ai crevé trois fois et ai été confronté à un problème de selle à autant de reprises, pestait l’Ardennais. C’est extrêmement frustrant car je me sentais super bien ce dimanche… J’ai gravi la seconde ascension du Mont Kemmel (NdlR : à un peu plus de 50 bornes de l’arrivée) à bloc et ai ensuite repris pas mal de coureurs qui lâchaient dans ma roue.”

Un final avalé plein tube qui en disait long sur les ressources dont disposait alors encore le Taureau de Lescheret. “Arnaud m’apparaissait vraiment très fort ce dimanche, confirmait son directeur sportif Nikolas Maes. Cela se remarquait déjà à certains petits signes en début de course mais j’en ai eu la confirmation dans les derniers kilomètres. Nous avons été victimes d’une malchance insensée dans les Pugstreets puisque nous y avons perdu De Buyst, Beullens et ensuite De Lie. La crevaison d’Arnaud est vraiment survenue au pire des moments, à la sortie de ces trois secteurs empierrés, au moment précis où le peloton cassait. Sa course était alors très clairement terminée…”

guillement "J'avais dit à mes coureurs que ce Gand-Wevelgem était notre Mondial."

En dépit de la quatrième place de Frederik Frison et de la belle prestation d’ensemble de Florian Vermeersch (à l’attaque à l’avant de la course et 17e), la frustration dominait dans le discours de Maes. “Nous avons fait une belle course mais pouvions très clairement espérer encore mieux sans ces différents coups du sort. En amont de la course, j’avais dit à mes coureurs que ce Gand-Wevelgem était notre championnat du monde. Un parcours à notre convenance, un collectif fort et complémentaire et une météo difficile qui convient généralement bien à plusieurs de nos coureurs : tout était réuni pour que nous réussissions quelque chose de beau. Notre prestation d’ensemble a été, au vu des circonstances, positive et nous avons démontré que le collectif marchait bien. Il y a un effet Arnaud dans l’équipe qui emmène les autres dans son sillage mais nous avons aussi prouvé que nous avions d’autres coureurs que le seul De Lie. Nous retrouvons notre ADN sur ces classiques et j’espère maintenant que nous trouverons l’argent pour renforcer notre effectif sur ce terrain dans le futur. Dans quel état d’esprit aborderons-nous le Ronde ? Je n’y pense franchement pas encore car il y a, avant cela, À Travers la Flandre au programme de ce mercredi !”

Une épreuve sur laquelle la formation belge alignera un Arnaud De Lie avide de revanche. “Un lion blessé est un lion dangereux, lançait ainsi l’Ardennais. La météo s’y annonce mauvaise ? Tant mieux, je vole souvent dans ces conditions !”