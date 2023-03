”Wout van Aert est un véritable leader collectif dans le sens où c’est lui qui demeure le boss en course mais qu’il songe également à la dynamique du groupe. Offrir la victoire à Laporte est un geste d’altruisme qu’on ne voyait que très rarement à l’époque lors de laquelle j’étais coureur. En tant que leader, je n’ai jamais 'donné' un succès à un équipier pour la bonne et simple raison qu’une forme de hiérarchie claire existait alors dans l’équipe. Le geste de l’Anversois est saluable, mais je me demande tout de même s’il ne verra pas les choses d’un tout autre œil dans dix ans. Une fois la carrière refermée, lorsque l’on parcourt les lignes de son palmarès ce sont les victoires qui restent. Et on parle tout de même ici d’une belle classique… À plus court terme, il a évidemment soudé un petit peu plus encore ses équipiers autour de sa personne dans la perspective de la semaine sainte qui s’étale du Tour des Flandres à Paris-Roubaix. ”

2. Il a plié la course quand il l’a voulu

”La victoire de van Aert vendredi sur l’E3 Saxo Classic au bout d’un final disputé face à van der Poel et Pogacar était importante pour un mental que le numéro des Jumbo-Visma ce dimanche est venu gonfler un petit peu plus encore. La tête et le moral de l’Anversois sont au même niveau que ses jambes au moment d’aborder les deux monuments pavés dont il a fait l’objectif numéro un de son printemps. En l’absence de ses deux meilleurs ennemis sur ce Gand-Wevlgem, il a plié la course quand il l’a voulu mais a aussi pu constater à nouveau à quel point le collectif qui l’entoure est solide. Le seul qui a pu prendre sa roue lors de son accélération sur les pentes du Kemmel, c’est son équipier Laporte. Cela en dit long…”

3. Eviter d’endosser le rôle d’unique favori

”Van Aert est prêt pour le Tour des Flandres mais je n’ai pas le sentiment qu’il soit plus fort que l’année dernière à la même période, juste avant de devoir déclarer forfait pour le Ronde en raison d’une infection au coronavirus. Dans la semaine à venir, l’important pour lui va être de bien récupérer des gros efforts livrés en 48 heures sur l’E3 et Gand-Wevelgem afin de conserver une certaine fraîcheur toujours prépondérante sur des épreuves de 250 kilomètres ou plus. Il convient aussi d’éviter le rôle d’unique favori pour dimanche prochain, car van der Poel et Pogacar le seront tout autant, et un surcroît de pression parasite. Mais l’Anversois a l’expérience nécessaire pour ne pas basculer dans ce piège.”