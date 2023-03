Patrick Lefevere après le Tour de Catalogne: "Je donne un bon 9 sur 10 à Remco"

Patrick, que pensez-vous de la semaine catalane de Remco ?

”Il a été très, très fort en attaquant d’un bout à l’autre de la course. Ce qu’il a encore fait ce dimanche montre que Remco est non seulement en grande forme mais qu’il n’a jamais renoncé. Et ça, c’est très prometteur. Je sais qu’il doit être un peu déçu de ne pas avoir gagné cette épreuve mais, pour moi, ce n’est pas le plus important. Il a remporté deux étapes, a été l’acteur majeur de la course et n’était pas moins fort que Primoz Roglic, qui n’est pas n’importe qui quand même. Je lui donne un bon 9 sur 10 pour l’ensemble de sa performance.”

Quelle fut la différence entre le Slovène et Remco ?

”Si Remco ne s’est pas adjugé le classement final, c’est parce qu’il a oublié de rouler jusqu’à la ligne lors de sa victoire à La Molina. S’il ne se relève pas un peu trop tôt, il passe devant et on assiste sans doute à une autre course.”

Il a reconnu avoir commis quelques erreurs durant la semaine.

”Oui, et alors ? Ce n’est pas grave du tout. L’important est qu’il en tire les enseignements dans l’optique du Giro. Et il le fera. L’essentiel, pour moi, est qu’il est déjà très, très fort. Et il n’est encore qu’à 98 ou 99 % de son potentiel. D’ici début mai, il va retourner en altitude et va perdre le dernier kilo superflu.”

Vous attendez-vous, vous aussi, à un duel Roglic-Evenepoel au Giro ?

”Même si on ne peut exclure la montée en puissance d’autres coureurs, je crois bien que l’on se dirige vers un mano a mano en Italie. Cela devrait être spectaculaire.”

Qu’avez-vous pensé de l’équipe qui l’a entouré en Catalogne ?

”Ils ont fait du très bon boulot. Ils ont tout le temps pris la course à leur compte alors que ce n’était pas forcément à eux de le faire. Mais c’est une bonne chose pour leur confiance. Eux aussi ont montré qu’ils seront prêts pour le Giro.”

Il ne vous reste donc qu’un équipier supplémentaire à trouver pour la course en Italie…

”Pas forcément. La situation de Fausto Masnada demeure incertaine. Il souffre de nouveau de problèmes à la selle. On va voir si on trouve une solution. Sinon, on ne pourra pas prendre de risques.”

Ce dimanche, le Wolfpack a signé sa 20e victoire de la saison. Et pourtant, il se montre très discret dans les classiques flandriennes. Est-ce à dire que votre équipe est en train de changer d’ADN ?

”(catégorique) Non ! Les spécialistes des classiques belges qu’on aligne maintenant ont remporté pas mal de courses il y a deux ans. Ils savent donc le faire. Pourquoi n’y parviennent-ils pas ? Je ne sais pas. Mais ils ont encore trois courses pour réagir. On fera le bilan au soir de Paris-Roubaix.”

Julian Alaphilippe a abandonné vendredi à l’E3. Faut-il s’inquiéter pour lui ?

”S’inquiéter, je ne sais pas. Si tu es malade, ça ne sert à rien de rouler. Mais on verra mercredi à Waregem. J’espère qu’il aura retrouvé son niveau.”