Etes-vous prêt pour les cyclos ?

1. Tenez compte de votre condition physique

Les cyclos existent en plusieurs distances. Ne soyez pas trop confiant, et optez pour la distance qui convient le mieux à votre condition physique. Si vous n’êtes pas un cycliste chevronné, ou n’avez pas eu le temps de vous entraîner, pas de panique ! Avec une bonne condition de base, vous serez en mesure d’accomplir les distances les plus courtes. Le mieux est, bien sûr, de vous entraîner quelques semaines avant le cyclo.

2. Etudiez le parcours

L’un des grands avantages d’un cyclo organisé, est la planification et les indications. Faire fausse route est impossible car vous pédalez parmi des dizaines d’autres fans de cyclos. Mais il est quand-même préférable d’étudier préalablement le parcours, afin de pouvoir doser au mieux vos forces (et vos démarrages). Prendre une pente d’assaut, pour se rendre compte immédiatement après qu’une montée encore plus raide vous attend, n’est pas idéal ! De plus, vous pouvez, après l’inscription, télécharger votre parcours en GPX, pratique si votre vélo est doté d’un compteur GPS.

3. Mangez comme il se doit

Des repas appropriés et une hydratation suffisante sont importants pour éviter les petites fringales ou la déshydratation. Et cela commence le jour précédent, lors du repas du soir. Ne mangez pas trop tard et optez pour un plat digeste, comme une grande assiette de pâtes accompagnées de légumes. Environ 3 heures avant l’effort, prenez un petit-déjeuner léger, constitué par exemple de fruits, de yaourt ou de muesli. Pendant l’effort, une boisson isotonique contenant beaucoup de glucides et minéraux vous aidera à maintenir un bon taux d’hydratation. Une barre ou un gel énergétique anticiperont la faim. Et n’oubliez surtout pas de vous approvisionner aux points de ravitaillement. Après le circuit, le mieux est de consommer une combinaison de glucides et de protéines, sous forme de shake ou de repas adapté.

4. Optez pour des vêtements confortables

Lors d’une sortie plus longue, il est indispensable de porter des vêtements appropriés dans lesquels vous vous sentez à l’aise. Un short de cycliste à votre taille et un maillot respirant font toute la différence. Le temps étant parfois capricieux en Belgique, prévoyez également une veste pour éviter de prendre froid. C’est d’ailleurs toujours une bonne idée, aussi lorsque vous prévoyez une randonnée en montagne pendant vos vacances d’été, par exemple. Ne sous-estimez pas les changements de température résultant des variations d’altitude, ou les averses soudaines, qui peuvent parfois être surprenantes.

5. Vérifiez votre vélo

Vous n’êtes pas le seul à devoir être en superforme, votre matériel aussi ! Une assistance technique est prévue lors du cyclo, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Pour vérifier son vélo, un entretien et un contrôle de base s’imposent : huiler la chaîne après un dégraissage, vérifier les freins, gonfler les pneus, et s’assurer que les vitesses passent aisément d’un plateau à l’autre. Et comme le sait tout adepte de cyclisme, il n’y a pas de meilleure voiture qu’une spacieuse Škoda pour transporter votre vélo au point de départ.

