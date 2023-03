La chronique de Mathieu Istace : van Aert, quand le champion devient très grand champion

Eddy Merckx, Johan Museeuw et Tom Boonen ont tous les trois réagi et bien entendu, quand des légendes du cyclisme belge s’expriment, on est toujours attentif et respectueux de leur façon de penser. Les trois avis abondent sensiblement dans le même sens. Le Cannibale déclare” qu’il n’aurait pas laissé gagner son coéquipier et que van Aert pouvait écrire l’histoire en remportant la même année l’E3, Gand-Wevelgem et le Tour des Flandres.”

Idem pour Johan Museeuw qui estime pour sa part que” dans 15 ans, Wout s’en voudra peut-être en y repensant.” Et Boonen de conclure en disant “qu’il a déjà fait gagner des coéquipiers, mais pas comme ça.” Chacun a un avis sur le sujet, c’est ce qui fait bien entendu la beauté du cyclisme et tous les raisonnements peuvent être entendus.

Je me permettrai de mon côté de relayer le témoignage de Fabian Cancellara auprès de Cyclingnews : “En posant ce geste, van Aert a fait preuve d’humilité, de générosité et de courtoisie. Il a montré de l’humanité. Un champion n’est pas jugé sur les courses qu’il gagne, mais sur la manière de les gagner.” C’est vrai que van Aert n’a pas gagné sportivement, mais humainement l’essentiel était ailleurs pour le leader de la Jumbo-Visma. L’essence même de son action rejaillit désormais sur son équipe et ce n’est pas la première fois que cela se produit avec la formation néerlandaise.

Souvenez-vous du sens du collectif pour isoler Pogacar sur le Tour l’an dernier mais aussi de la première étape de Paris-Nice il y a un an où van Aert et Roglic avaient offert la victoire à Laporte. La photo de ce triplé est d’ailleurs encadrée dans le bureau de Richard Plugge, le patron de l’équipe néerlandaise. Selon lui et on peut le comprendre, il s’agit de “l’exemple type du cyclisme total, qui fait la fierté de toute l’équipe.”

Pas de sacralisation de l’individu à outrance pour Wout

Le Directeur sportif Grischa Niermann confirmait à Sporza que le sens du collectif de Jumbo-Visma faisait la force de la structure à l’heure actuelle. Les résultats depuis le début de saison ne font que le confirmer puisque la bande à van Aert a tout raflé ou presque.

En ne gagnant pas dimanche, l’ancien champion de Belgique est entré dans une autre dimension, celle des très grands champions. Ceux qui font fi de l’égoïsme ambiant dans notre société pour valoriser l’espace d’un moment la performance de ses collègues de travail. Pas de sacralisation de l’individu à outrance pour Wout et je pense, aucun regret pour lui dans 5, 10 ou 15 ans. Mais plutôt la fierté d’avoir agi de la sorte. Ce qui est certain, c’est qu’il n’oubliera jamais le 26 mars 2023. Pas pour sa deuxième place, mais pour ce moment de partage qui fait de van Aert l’homme qu’il est aujourd’hui : un très grand champion.

