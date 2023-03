Et d’après Sports.fr, c’est désormais l’équipe de Wout van Aert, la Jumbo-Visma, qui fait parler d’elle. Selon le média français, ses coureurs seraient devenus fans d’un produit à base de bicarbonate de soute, généralement utilisé pour…. faire des gâteaux.

À lire aussi

Un produit légal qui permet aux coureurs d'offrir de meilleures performances puisque ceux-ci peuvent bénéficier de plus de puissance, durant plus de temps et sans effets secondaires comme c’était le cas auparavant.

Mathieu Heijboer, directeur de la performance de Jumbo-Visma, est en tout cas ravi de l’utilisation de ce produit. “Nous avons vu que la puissance de sortie pour les sprints de 20 ou 30 secondes est plus élevée avec le produit. Les coureurs supportent mieux l’acide lactique produit lors de ces efforts intenses”. Avant de conclure. “Cela améliore définitivement la perception, mais aussi le rendement. C’est pourquoi les coureurs l’aiment tant”.