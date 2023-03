Liège-Bastogne-Liège : l’histoire d’un riche passé de cyclisme

À la même époque – plus précisément en 1895 – une entreprise remarquable voit le jour à Mladá Boleslav (Tchéquie). Le fabricant de vélos Václav Laurin et l’entrepreneur Václav Klement fondent ensemble un atelier de vélos. Ils y construisent des vélos sous le nom de ‘Slavia’, des vélomoteurs 4 ans plus tard et une voiture pour la première fois en 1905. Cela ne vous a peut-être pas mis directement la puce à l’oreille, jusqu’à ce que vous entendiez retentir le nom de… ŠKODA au début des années’20. Ce n’est donc pas un hasard si ŠKODA est encore toujours le supporter de la plus grande famille de cyclistes, et LA marque de voitures favorite des fans de cyclisme, formant un lien historique, également avec Liège-Bastogne-Liège.

Points forts

Liège-Bastogne-Liège a connu une grande évolution, tout comme ŠKODA, car à partir de 1908, elle est devenue la course pour cyclistes professionnels telle que nous la connaissons aujourd’hui, et a marqué plusieurs fois son empreinte dans le monde du cyclisme. L’édition de 1980 est un exemple légendaire, les coureurs ayant dû affronter la neige dans des conditions infernales. Cette course est d’ailleurs connue sous le nom de “Neige-Bastogne-Neige”. Rouler dans de telles conditions avec une ŠKODA 4x4 moderne et sécurisante n’est pas un problème, mais avec un vélo de course, c’est une autre paire de manches ! Seuls 21 coureurs ont pu franchir la ligne d’arrivée, et le vainqueur a été le Français Bernard Hinault.

De nombreux Belges ont brillé à Liège-Bastogne-Liège. Eddy Merckx – dont un monument a été érigé en son honneur sur la pente de Stockeu – détient encore toujours le record, avec cinq victoires à son actif, devant Moreno Argentin et Alejandro Valverde (chacun ayant remporté 4 victoires). L’édition de 1999 a également été mémorable, lorsque Frank Vandenbroucke a, avant de gagner, lutté contre Michele Bartoli sur La Redoute.

L’année dernière, l’historique du cyclisme a également été marqué à Liège. Dans la dernière partie de La Redoute, Remco Evenepoel est passé à l’attaque pour remporter le premier Monument de sa carrière après un brillant solo, devenant le premier Belge à remporter Liège-Bastogne-Liège après Philippe Gilbert en 2011.

Prêt pour l’avenir

Y aura-t-il un autre vainqueur belge cette année ? Qui écrira le prochain chapitre de l’histoire du cyclisme de Liège-Bastogne-Liège ? Compte tenu de la popularité du cyclisme en général, la Doyenne est sans aucun doute promise à un bel avenir. Il en va de même pour ŠKODA, le partenaire automobile officiel de Liège-Bastogne-Liège, qui s’oriente de plus en plus vers l’électrique avec des modèles tels que l’ENYAQ iV et le nouveau ENYAQ Coupé iV.

