Tubize sur le grand braquet

Soit du niveau de la Flèche Ardennaise, une course de référence chez les espoirs. Ou d’autres épreuves wallonnes qui avaient ce statut avant d’accéder à la première division, comme le Grand Prix Criquielion ou le Circuit de Wallonie. “Nous avions reçu de bons échos de notre première édition”, continue Charles Caprasse. “Christophe Brandt, l’organisateur du Tour de Wallonie, m’avait d’ailleurs dit que nous avions tout pour en faire une course plus grande. Et les autorités communales étaient très motivées par cette perspective.” Walter Baseggio, l’échevin des Sports, confirme avec un large sourire. “C’est vraiment un bel événement pour Tubize”, ajoute-t-il.

Cette deuxième édition aura lieu le mercredi 19 juillet. “Avec un parcours en circuit pour les dames, dont l’épreuve sera encore au niveau critérium, mais que nous voulons faire grandir à l’avenir. Ce sera une animation en attente de l’arrivée de l’épreuve des hommes.”

Qui aura une partie en ligne de 125 kilomètres, au départ de Tubize. “Le peloton ira vers Ittre, Nivelles, avant de monter vers Sombreffe et Sambreville”, détaille Christophe Brandt. “La course ira chercher la montée du Petit-Try, qui sera rénovée et fera son retour sur les courses. Il y aura ensuite un passage vers l’aéroport de Charleroi, le secteur pavés du Trou de la Vigne avant de prendre la direction de Pont-à-Celles, Ronquières et Braine le Comte pour arriver sur le circuit local à Quenast. Il y aura trois circuits locaux de 17 kilomètres pour une course au profil pas trop difficile mais varié. Ceux qui voudront faire la course auront des opportunités, tout comme les équipes qui chercheront à ce que cela se termine par un sprint massif.”

Pour désigner le successeur de Laurenz Rex, tandis que Kelly Druyts avait dominé l’édition féminine l’été dernier.

Une arrivée d’étape du Tour de Wallonie à Mont-Saint-Guibert

Non loin de Tubize, quelques jours plus tard, il y aura aussi une arrivée d’étape du Tour de Wallonie en Brabant wallon, à Mont-Saint-Guibert.