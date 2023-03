De Lie, 6e de A Travers la Flandre: "J’ai essayé de les suivre mais j’ai dû me rasseoir…"

guillement "Jumbo-Visma domine comme Quick Step le faisait avant. Dans deux ou trois ans, ce sera Lotto !"

Que pense-t-il de la nouvelle domination des Jumbo-Visma, sans leur leader Wout van Aert ? Il hausse les épaules en guise de réponse. Avant d’ajouter : “Ils sont les plus forts, tout simplement. Au Kanarieberg, j’ai essayé de les suivre mais je me suis vite rassis parce que c’était trop dur ! J’ai fait le reste à mon rythme. Ils étaient à ce moment quatre devant et j’étais derrière : cela reste une forte impression me concernant, je trouve. Les coureurs de cette équipe sont plus forts que tout le monde cette année. On doit se contenter de la seconde place. Mais ce n’est pas frustrant, non. Chaque saison, une équipe est au dessus du lot sur les classiques. Cette année, ce sont eux. Avant c’était Quick Step. Et dans deux ou trois ans ce sera notre formation Lotto-Dstny ! Franchement, je trouve que nous avons bien couru, de manière collective. Sans être assez forts, cependant, pour accompagner les meilleurs comme Tiesj Benoot et Christophe Laporte.”

A-t-il cru à la victoire ? A-t-il eu la sensation qu’il serait possible de revenir sur l’avant de la course et de sprinter pour la victoire ? “C’était proche, mais on voyait qu’on serait trop court pour la victoire”, analyse le Taureau de Lescheret. “J’espérais arriver pour la deuxième place mais on n’a pas sprinté pour le podium.”

Si la course de ce mercredi se déroulait au cœur des Flandres, le Wallon a évoqué la Course au Soleil, Paris-Nice. “Je sens que cette épreuve m’a fait du bien, j’y ai beaucoup appris”, avance celui qui n’y avait pas décroché la victoire qu’il espérait. “Cela m’a fait un gros coup au moral, là-bas, mais la conclusion que je dois retenir, c’est que j’y ai été trop gentil. Maintenant, si un gars crie pour passer, je lui bloque la porte. Se retrouver face à des gars du top mondial, ce n’est parfois pas évident. Quand des grands champions te disent des choses, tu te dis 'ouch'. Mais je dois m’en… foutre et mettre l’épaule moi aussi. Il ne faut pas être gentil ici ! Et je l’ai bien vu sur cette épreuve de Waregem. J’étais tout le temps devant. Je n’ai jamais été mis en difficulté à cause du placement, mais parce qu’il me manquait un peu de force.”

Et maintenant ? “Je vais m’entraîner pour arriver fort à Paris-Roubaix !”