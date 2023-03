40 000 personnes dans le Quaremont, des VIPS à la pelle : le Tour des Flandres, c’est la fête à tous les étages

Tomas van den Spiegel, CEO de Flanders Classics, estime que le Ronde est la plus belle course du monde. ©VKA

Un million de spectateurs le long de la route

Dimanche, qu’il drache, vente ou que le soleil brille au-dessus des combattants, le cœur du cyclisme battra plus fort que jamais à l’occasion du Ronde. Sur le million de spectateurs (!) qui se masseront le long des routes, pas un ne vous dira qu’il existe plus belle course d’un jour. En Flandres, le Ronde fait office de religion et ceux qui prennent place au sommet des monts ou au bord d’un sentier humide s’y rendront presque en pèlerinage.

”Pour beaucoup d’entreprises et même de particuliers, il s’agit de l’événement de l’année”, explique Tomas van den Spiegel, le CEO de Flanders Classics. Pour la société organisatrice de l’épreuve, l’échéance est cruciale. “On a besoin de la présence du public. Les deux années où la course a dû se dérouler à huis clos à cause de la pandémie nous ont obligés à nous serrer la ceinture. Une troisième édition sans public aurait été une catastrophe”, rappelle notre interlocuteur.

Et pour cause : le Tour des Flandres repose sur un modèle économique bien établi entre la gratuité de la plupart du trajet et les formules payantes proposées par Flanders Classics pour assister à la course dans des conditions privilégiées et à certains endroits stratégiques. “Le vélo a la particularité que tu as le choix entre voir les coureurs gratuitement ou passer une journée complète, dont la course fait partie, mais en payant ta place”, précise van den Spiegel.

40 000 personnes dans le Quaremont

Le Vieux Quaremont est l'endroit le plus prisé des VIP. ©Belga

Ce dimanche encore, ce sera noir du monde. Et à certains endroits phares du parcours, la foule se mêlera aux VIP désireux de ne pas se limiter à la course en tant que telle. Ils seront nombreux au départ, à l’arrivée, au Paterberg, pour ne citer que ces trois lieux. Mais c’est dans le Quaremont qu’ils seront le plus. “Le Tour des Flandres, ce sont quelque 10 000 VIP au total. Mais la moitié prend place dans le seul Quaremont. C’est l’endroit le plus demandé. D’ailleurs, en ajoutant les spectateurs qui s’y rendent gratuitement, ça fait 40 000 personnes dans le Quaremont.” Cela se comprend aisément : les coureurs y passent à trois reprises et les coureuses, une fois. “C’est une zone clé où il se passe tout le temps quelque chose.” Où le spectateur peut voir le cycliste en plein effort.

“On essaye d’offrir le meilleur service possible à nos VIP, poursuit le CEO de Flanders Classics. Ils peuvent boire et manger (NdlR : un buffet est proposé) tout en regardant la course. C’est une grande fête pour eux. Ils considèrent que cette course est au-dessus de toutes les autres.” La plupart de ces invités souhaitent revenir d’une année à l’autre. “On met les places en vente dès le mois d’octobre. Et fin décembre, elles sont toutes parties. On doit refuser beaucoup de demandes pour des raisons de logistique et de sécurité. Il faut rester raisonnable dans ce que l’on propose.”

Beaucoup de sociétés, belges comme étrangères, font tout pour être de la partie. “Il y a aussi des particuliers. On constate que pour ces gens-là, c’est la course de l’année, l’événement qu’ils ne veulent pas rater.”

Entente parfaite avec les autorités compétentes

Acheminer tout ce monde sans perturber la course s’apparente à un vrai contre-la-montre pour les organisateurs. “Comme le parcours est fermé très tôt, nous fixons rendez-vous à tout le monde à différents parkings. Dès 9 heures du matin, des navettes les emmènent aux différents endroits où il y a des VIP. Si l’un d’eux arrive au parking après 10 h 30, c’est trop tard, il loupe la course.”

Certains n’hésitent pas à profiter des autres activités qui entourent le Ronde. De nombreux cyclistes ne manqueraient pour rien au monde le Ronde amateurs, qui a lieu la veille sur différentes distances. “Et le jour de la course, nous organisons la Fans Ride qui permet à ceux qui le désirent de rouler les cent dernières bornes du Ronde sur le circuit fermé. Cela a un succès fou et des gens du monde entier y participent.”

La tenue d’autant de manifestations différentes ne peut se faire que grâce à une entente parfaite entre les organisations, les différentes autorités et forces de l’ordre compétentes. “Sans elles, tout cela serait impossible, poursuit van den Spiegel, qui s’en voudrait de ne pas mettre en avant ceux qui contribuent à cette grande fête du cyclisme. Le jour de la course, plusieurs centaines de personnes travaillent d’arrache-pied à l’organisation.”

La logistique est un vrai casse-tête

Organiser une course, c'est bien plus difficile que de mettre sur pied un match de football ou de basket-ball. ©Belga

C’est que la tenue d’une course cycliste – et du public qui y assiste – relève du casse-tête d’un point de vue logistique. “Cet événement est beaucoup plus difficile à organiser qu’un match de football ou de basket-ball, rappelle cet ancien basketteur international. Parce qu’on doit assurer la sécurité des spectateurs et des acteurs de l’épreuve sur des kilomètres et des kilomètres. C’est notre plus grand défi, mais aussi celui qui nous rend le plus fiers.”

Quand il parle d’objectif, Tomas van den Spiegel en nourrit un bien précis sur le plan sportif. “Si l’on considère que le Tour des Flandres est la plus belle course d’un jour et qu’elle s’inscrit dans le patrimoine de la discipline, il faudrait que tous les meilleurs cyclistes en prennent le départ. C’est très bien que Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tadej Pogacar et Julian Alaphilippe soient là, mais j’aimerais qu’un jour Primoz Roglic et Remco Evenepoel participent aussi de la fête.”

Les nombreux invités du Quaremont seraient encore plus heureux.