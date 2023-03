La chronique d’Axel Merckx : Van der Poel a-t-il utilisé l’E3 pour préparer le Ronde ?

Mais la grosse actualité de la semaine, c’est le Tour des Flandres de ce dimanche. Une des journées les plus importantes pour le vélo dans notre pays. Cela promet d’être une nouvelle belle la fête du cyclisme. Avec un beau plateau de coureurs et avec surtout trois grands favoris. Ceux qui ont dominé le Grand Prix de l’E3 : Wout van Aert, Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel. C’est vraiment un trio de choc. J’ai trouvé Mathieu un peu meilleur que ses deux adversaires. Je me demande s’il n’a pas rendu la course plus dure pour faire un effort important en vue du Tour des Flandres. J’ai un peu eu l’impression qu’il a utilisé Harelbeke pour préparer le Ronde. Pour lui, être battu à l’E3 n’était pas la fin du monde : il a déjà Milan-Sanremo dans sa poche cette saison. Et quand on voit comment il avait bien caché son jeu à Tirreno-Adriatico avant de faire une démonstration sur le premier monument de la saison… Tadej Pogacar sera bien présent aussi. Quel luxe pour le vélo d’avoir un vainqueur du Tour de France s’attaquer avec panache au Tour des Flandres. On sent qu’il a envie d’étoffer son palmarès d’une manière qualitative. C’est le seul coureur de Grand Tour à faire ça depuis longtemps.

Et il y aura enfin Wout van Aert. On a beaucoup parlé de la domination de Jumbo-Visma dimanche à Gand-Wevelgem, mais van der Poel et Pogacar n’étaient pas là. Mais cela a été une bonne répétition générale pour sa formation. Avec ce geste de Wout pour Laporte, qui a lui aussi beaucoup fait parler. C’est un choix personnel. C’est du pain béni pour les médias ! Avec son geste, ses fans sont encore plus fans de lui et les détracteurs sont encore plus détracteurs à son propos. Par contre, mon père a déclaré qu’il n’aurait pas fait un tel cadeau, mais cela ne veut pas dire du tout qu’il n’apprécie pas van Aert ! Ces trois coureurs sont vraiment les grands favoris pour dimanche. Si quelqu’un parvient à les battre, à mon avis, ce sera un Jumbo-Visma.”