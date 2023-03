Wout van Aert en confiance avant le Ronde : “Même sans van Baarle, notre collectif sera fort”

À lire aussi

Le Néerlandais est autant favori que lui pour le premier monument flandrien de la saison. Et autant que Tadej Pogacar. “On parle beaucoup de nous trois, mais il n’y a pas que nous, il y aura de nombreux outsiders”, commente van Aert face à de nombreux micros. “À commencer par les coureurs de notre équipe. Il nous manquera malheureusement Dylan van Baarle (NdlR : le dernier vainqueur de Paris-Roubaux ou du Circuit Het Nieuwsblad, souffre d’un refroidissement après sa lourde chute du Grand Prix de l’E3), mais nous avons toujours Christophe Laporte et Tiesj Benoot. Sans oublier, un cran en dessous, Nathan Van Hooydonck, mais qui est très fort aussi. Et puis il y a une longue liste chez nos adversaires. Neilson Powless m’a fait une bonne impression (NdlR : l’Amérindien s’est classé troisième d’À Travers La Flandre, mercredi). Il m’a surpris pour sa première expérience sur les pavés. Il y a aussi Matej Mohoric, les deux Groupama-FDJ avec Stefan Küng et Valentin Madouas, Julian Alaphilippe. Ou Tom Pidcock, même si on ne sait pas trop où il en est.”

L’apothéose du printemps

Lui, par contre, il sait où il en est. “Je me sens effectivement très bien, je sens que j’ai bien récupéré de mes deux dernières courses, le Grand Prix de l’E3 et Gand-Wevelgem, qui avaient été bien difficiles. C’est aussi à ce genre de signes qu’on mesure une condition : je vois que je récupère mieux qu’il y a un mois. Je me sens prêt pour dimanche.”

guillement "J’ai déjà bu pas mal de fois du champagne ces derniers temps après nos belles victoires et j'espère encore en boire prochainement..."

Pour cette course qui le fait rêver. Qui le fait vibrer. “Avec notre équipe, nous réalisons un printemps magnifique. Nous venons d’enchaîner les grandes victoires sur les classiques.” Il a à chaque fois hoché la tête avec sourire et plaisir quand des journalistes rappelaient la série victorieuse de Jumbo-Visma avec cet incroyable quintuplé sur les cinq Flandriennes disputées jusqu’à présent, avec les succès de van Baarle au Circuit Het Nieuwsblad, de Benoot à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, de van Aert au Grand Prix de l’E3 et ceux de Laporte à Gand-Wevelgem et à À Travers La Flandre. “J’ai déjà bu pas mal de fois du champagne ces derniers temps après nos belles victoires”, poursuit van Aert dans un grand éclat de rire. “Et j’espère que nous allons encore en boire avec l’équipe prochainement. Gagner dimanche et, ou, le suivant, à Roubaix, serait une merveilleuse cerise sur le gâteau. Pour moi, vous le savez, le Ronde et Roubaix font partie de mes grands objectifs. Et le grand objectif de l’équipe, c’est de remporter un monument sur les pavés. Le rendez-vous qui arrive, dimanche, c’est l’apothéose du printemps.”

guillement "Le Ronde, c'est comme un jour de fête nationale..."

Même si tous les passionnés de vélo connaissent la portée et l’aura du Tour des Flandres, qu’a-t-il de si spécifique pour un coureur belge ? “Le Ronde, c’est si populaire en Flandres… C’est comme un jour de fête nationale. Même si tu n’as pas le goût du vélo, tu sais que c’est le Tour des Flandres. Les gens viennent de partout dans le pays pour voir la course, pour voir les monts, les pavés et les coureurs. J’ai d’ailleurs pu ressentir encore tout cet enthousiasme lors de notre reconnaissance. Pour moi, une telle reco pas nécessaire. Je connais vraiment bien le parcours. Mais cela fait quand même du bien de se rafraîchir la mémoire. Au Tour des Flandres, qui est plus long que les autres classiques flamandes, on fait par exemple des côtes un peu différentes. Comme le Koppenberg, qui est très spécifique. C’était spécial, d’ailleurs, pendant la reconnaissance : j’ai vu de nombreux coureurs devoir le monter à pied tellement c’était assez glissant. Mais j’ai su le monter sur le vélo pour ma part… Même si, pour la première fois, j’ai cru que j’allais devoir mettre pied à terre. Pendant la reco, on sent vraiment l’ambiance de la course monter.”

La montée du Koppenberg était très glissante, ce jeudi.

Et la pression aussi ? “Elle est logiquement là, oui. Mais elle est là pour tout le monde. On parle quand même du Tour des Flandres. Pour moi, finalement, cela ne change pas grand-chose. La pression, j’y suis habitué. J’en ai depuis longtemps. Ce n’est pas nouveau. Avec toutes nos victoires, on attend de nous d’autres succès. Mais cela ne rajoute pas vraiment de la pression ou du stress. Même s’il y en a. Ce serait mentir de dire le contraire. C’est une des courses les plus importantes. Peut-être la plus importante pour moi. Mais c’est aussi très motivant. Et nous pouvons l’aborder en confiance, en nous appuyant sur tous nos récents succès sur les courses d’un jour en Belgique. Ce qui me semble important à souligner, c’est que nous avons gagné dans des circonstances à chaque fois différentes. On a gagné avec plusieurs scénarios. Nous ne devons donc pas avoir peur. On ne doit rien craindre. L’absence de van Baarle est cependant vraiment dommage pour nous. Il est très précieux dans les grandes classiques. Surtout dans les plus longues épreuves. C’est un pion important pour attaquer aux bons moments. Mais nous avons d’autres cartes. Et puis c’est comme ça. Il faut faire avec. Je garde confiance en notre collectif.“

Il s’attend à une course d’éliminations et de mouvements, dimanche

À quel type de course s’attend-il, dimanche ? “À une course d’élimination, comme toujours au Ronde. À une épreuve de mouvements, aussi. À nous d’être bien présents à l’avant, comme collectif, dans les bons coups, pour avoir le contrôle sur les mouvements, pour nous amener dans une situation confortable. Et à un moment donné, oui, il faudra bouger… Je m’attends forcément à une grosse bataille avec Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel. Ils seront les deux gars à surveiller de très près. Mais j’espère avoir plusieurs de mes coéquipiers avec moi le plus longtemps possible. Le fait d’avoir gagné à l’E3 alors que je sentais Tadej et Mathieu plus forts que moi me donne confiance, aussi. J’ai vraiment souffert vendredi dernier au Vieux Quaremont avec eux. Mais le Tour des Flandres est une course plus longue et plus dure que l’E3. Elle me convient mieux.”

Confiant, poussé par une grande confiance et une pression positive, Wout van Aert affiche un air déterminé. “Il y a beaucoup de questions, notamment celles que vous posez sur le retrait comme sponsor principal de Jumbo, mais je ne me préoccupe pas de ça, je suis concentré sur les courses, répond-il. Comme tous les coureurs. On a confiance en Richard Plugge. L’équipe qu’il a construite fonctionne vraiment bien. Plus tard, quand ma carrière sera terminée, je retiendrai de forts souvenirs de toute cette période avec Jumbo-Visma. On verra la suite. J’ai un long contrat. Et surtout deux monuments à courir ce dimanche et le suivant.”

Wout van Aert a le sourire avant le Ronde. Et une grande confiance.

Frustré et très déçu, l’an passé, d’avoir dû faire l’impasse sur le Tour des Flandres, il se réjouit, cette fois, d’être bien au départ de son cinquième Ronde, qu’il n’a jamais abandonné. Sa pire place a été 14e en 2019, alors qu’il a terminé dans le top 10 lors de ses trois autres participations (neuvième en 2018, sixième en 2021 et deuxième quand van der Poel l’avait devancé dans un sprint à deux, en 2020).

guillement "Moi, en danger de mort ? J'ai envoyé un message à Bakelants pour qu'il soit plus prudent dans ses propos..."

A-t-il craint, à nouveau, de devoir déclarer forfait quand, cette semaine, il a été mis en danger par le conducteur d’une camionnette ? Il sourit à la question, qui fait référence aux propos de Jan Bakelants dans un podcast de Sporza. L’ancien coureur a déclaré qu’il roulait avec van Aert et que ce dernier avait frôlé la mort quand une camionnette leur a fait une queue de poisson pour leur faire comprendre qu’ils devaient rouler sur la piste cyclable et pas sur la route… “C’est malheureusement un type d’incident qui arrive trop souvent quand vous faites du vélo…”, a répondu van Aert, qui avait choisi de rouler sur la route plutôt que sur la piste cyclable pour simuler un sprint à plus de cinquante km/h. “J’espère qu’un jour la sécurité sur la route pourra s’améliorer. Mais le descriptif de cet incident a peut-être été un peu exagéré par Jan… Suite à ça, j’ai reçu de nombreux messages inquiets. Ce n’était pas nécessaire. Ma femme a même cru que j’avais été renversé… J’ai envoyé un message à Bakelants pour lui demander d’être plus prudent dans ses propos la prochaine fois… Mais je suis toujours en vie ! Et très motivé par ce Tour des Flandres.”

