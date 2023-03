Julian Alaphilippe : “Je ferai les Ardennaises”

Porté par sa fascination pour les classiques flandriennes qu’il juge peut-être mieux lui convenir encore que les Ardennaises, Julian Alaphilippe avait laissé entendre en début d’année qu’il envisageait très sérieusement de faire l’impasse cette année sur le second bloc du printemps des classiques (ou une partie) afin de préparer au mieux un Tour de France sur lequel il souhaite briller et dont les premières étapes tracées au pays Basque l’autorisent à songer au maillot jaune. “Il me faudra faire des choix” avait alors confié l’ex-double champion du monde.