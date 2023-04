Filip Maciejuk s'excuse d'avoir provoqué la chute massive dans le peloton au Tour des Flandre: "Une grosse erreur de jugement de ma part"

Peu avant la première montée du Vieux Quaremont, à quelque 141 km de l'arrivée ligne, le coureur de Bahrain-Victorious est remonté vers l'avant du peloton sur le côté gauche, à l'extérieur de la route. Il a été déséquilibré en arrivant sur une potion de pelouse et s'est rabattu vers le centre de la route à l'avant du peloton qui ne roulait heureusement pas à vive allure. Cette manœuvre surprenante a entraîné plus d'une cinquantaine de coureurs au sol. La chute a entraîné l'abandon de Tim Wellens et Peter Sagan, entre autres. Wout van Aert a également été impliqué dans la chute et présentait une blessure au genou.