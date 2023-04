Mathieu van der Poel après sa seconde place sur le Ronde : “Pogacar marche sur les pas de Merckx !”

Piégé en tout début de course par un coup de bordure qui coûta une énergie précieuse à certains de ses équipiers, le dernier vainqueur de Milan-Sanremo su ensuite parfaitement se remettre dans le sens de la marche en dépit de son isolement. “Les gars ont fait un très gros boulot pour me ramener en bonne position à plusieurs occasions, je n’ai pratiquement pas dû donner un coup de pédale dans ces moments-là, jugeait VDP. Ce n’est certainement pas là que j’ai perdu ce Tour des Flandres.”

Pour le coureur de chez Alpecin-Deceuninck, la décision est tout simplement tombée à a pédale, dans un match homme contre homme sur les pentes du Vieux Quaremont où il dut se résoudre à laisser filer Pogacar. “Lorsque Tadej a accéléré dans la dernière ascension du Quaremont, je n’avais tout simplement pas les jambes pour répondre et l’accompagner dans son mouvement, il était plus fort. Mais je ne me suis pas désuni et j’ai continué à y croire. Après la dernière montée du Paterberg, je ne suis jamais descendu en dessous des 400 watts mais je ne reprenais pas de temps sur l’homme de tête. Dans ce contexte, il faut alors reconnaître que le plus fort à tout simplement gagné… Le Slovène, avec qui je m’entends bien, était déjà mon favori avant la course car on sait à quel point il est capable de réaliser des trucs spéciaux. Il est en train de marcher sur les traces de Merckx… On n’est jamais heureux d’une seconde place et je suis évidemment forcément un peu déçu, mais je sais aussi que j’ai disputé l’un de mes meilleurs Tours de Flandres.”

Son papa Adrie : “Van Aert sera le favori de Paris-Roubaix”

Quatrième pour sa découverte du Ronde en 2019 puis deux fois vainqueurs (2020 et 2022) et deux fois second (2021 à 2022), Mathieu van der Poel a une nouvelle fois démontré à quel point son talent et son explosivité pouvaient faire merveille sur une course qui lui va décidément comme un gant. Mieux que Paris-Roubaix sur lequel il tentera, la semaine prochaine, d’épingler un troisième monument à son palmarès ? “C’est une course totalement différente, continuait VDP. La seule conclusion que je peux tirer de ce premier monument pavé de la saison est que ma condition excellente. Je me suis senti super-bien durant toute la journée. Je vais maintenant tout donner sur l’Enfer du Nord mais j’aborde ce rendez-vous sans pression. Mon début de saison est déjà une belle réussite jusqu’ici…”

Au pied du bus de la formation Alpecin-Deceuninck, Adrie van der Poel pointait déjà le nom de son favori pour le week-end prochain. “Wout van Aert est le prétendant numéro un, lançait ainsi le papa de Mathieu, 3e à Roubaix en 1986 ! À mes yeux, cette course lui convient mieux que le Tour des Flandres.”