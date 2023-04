Vingegaard et Gaudu à l'assaut du Tour du Pays basque

D'abord, le Danois de la Jumbo-Visma Jonas Vingegaard : le vainqueur du Tour de France 2022, arrivé troisième sur Paris - Nice mi-mars, entend bien répondre à son jeune rival Tadej Pogacar, auteur d'un début de saison canon mais qui ne sera pas aligné au Pays basque cette semaine.

Mais Vingegaard a bien d'autres coureurs dont il doit se méfier. Parmi eux, le Français de la Groupama - FDJ David Gaudu. Le grimpeur adore le Tour du Pays basque, dont il avait remporté la dernière étape en 2021 au sommet du redoutable mont Arrate, près d'Eibar, devant Primoz Roglic.

Cette année, l'arrivée traditionnelle à Arrate a été supprimée, mais la sixième et dernière journée de course, samedi, sera tout de même l'étape reine de cette édition 2023, la 62e du Tour du Pays basque. Au total, sept difficultés sont répértoriées, dont trois cols de 3e catégorie, un col de 2e catégorie et trois cols de 1re catégorie.

La première étape, après un départ casse-pattes à Vitoria-Gasteiz, semble promise à un sprinteur, chose rare sur le Tour du Pays basque. Par la suite, les autres étapes seront destinées aux puncheurs-grimpeurs.

Le plateau sera relevé : des noms aussi ronflants qu'Enric Mas, Simon et Adam Yates, ou les locaux Mikel Landa et Ion Izagirre, vainqueur du Grand Prix Miguel Indurain samedi, sont attendus sur l'épreuve.