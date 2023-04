Lotte Kopecky gagne le Tour des Flandres : et maintenant Paris-Roubaix ?

Ce dimanche donc, la tenante du titre a signé le doublé après un solo de dix-huit bornes. “Je ne pensais pas m’imposer de cette manière. C’est très spécial. Tout le monde me donnait cinq étoiles. Donc, j’avais une pancarte de favorite dans le dos et la pression qui va avec”, expliqua-t-elle après avoir refusé le paquet de frites qui lui fut proposé quelques minutes après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Elle a géré les événements avec brio. “Au départ, nous étions plusieurs dans l’équipe à pouvoir viser la victoire. Et franchement, ça m’aurait fait plaisir qu’une autre l’emporte. Mais Marlen Reusser a avoué ne pas se sentir en super forme.” Du coup, l’Anversoise est partie avec la redoutable Silvia Persico. “Je savais que je ne pouvais pas aller au sprint avec elle, dira Kopecky, qui fait désormais partie du cercle très restreint des doubles lauréates du Tour des Flandres. L’avoir gagné une fois, c’était déjà inconcevable, mais alors deux, c’est complètement fou.”

guillement "On me demande parfois où je vais chercher la force, l’envie et l’énergie de m’entraîner et de faire des courses."

Ce qui est d’autant plus épatant dans le chef de l’Anversoise, c’est qu’elle enchaîne les victoires dans un contexte pourtant très lourd suite au décès de son frère Sepp, quelques jours avant la Nokere Koers qu’elle a… remportée. “On me demande parfois où je vais chercher la force, l’envie et l’énergie de m’entraîner et de faire des courses. Cette question, je me la pose moi-même. Mais ça fonctionne très bien, je dois dire.”

À 27 ans, celle qui fait aussi partie des meilleures pistardes du monde affiche déjà un beau palmarès, puisqu’elle a gagné les Strade Bianche en 2022, le Circuit Het Nieuwsblad cette année et les deux dernières éditions du Ronde. Mais elle ne veut évidemment pas s’arrêter là. Au début de la saison, les leaders de SD Worx ont pu dire quelle course avait leur préférence. À cette question, Kopecky a répondu : “Paris-Roubaix. Parce que je n’ai pas encore gagné ce monument et qu’il me fait rêver. Je sais que la direction de l’équipe en a tenu compte.”

Elle peut, donc, s’attendre à ce qu’il y ait de nouveau cinq étoiles devant son nom.