La chronique de Mathieu Istace : DSM, un manque de fair-play pour une 19e place !

D’ailleurs, quand on n’a pas les capacités de rivaliser immédiatement avec les meilleurs, il faut se montrer ingénieux ou créatif. C’est ce qu’ont fait les coureurs du Team DSM dimanche dans le Kortekeer en réduisant volontairement l’allure en première ligne de peloton.

Au ralenti, les coureurs de la formation d’Iwan Spekenbrink ont carrément compressé le peloton, obligeant de nombreux coureurs à mettre pied à terre. Cela n’a pas plu à bon nombre d’observateurs et à certains coureurs dont Mathieu van der Poel, lui-même piégé en seconde partie de peloton. Le coureur néerlandais s’est d’ailleurs fendu d’un tweet ironique dimanche soir : Chapeau Team@DSM !

Il est vrai que le fils d’Adrie a dû cravacher pour revenir en bonne position car les DSM avaient entre-temps tenté d’isoler l’autre partie du peloton en accélérant. Que les choses soient claires, le comportement de Degenkolb et de ses coéquipiers est loin d’être fair-play, mais il est toléré dans le règlement de l’UCI. Sans quoi, les coureurs auraient été exclus de la course comme Filip Maciejuk, rattrapé par les commissaires et le VAR après son strike en début de course.

La Sky avait déjà pratiqué un tel coup en 2019 dans le Kortekeer

Tout n’est pas toujours rose dans la vie d’un peloton et ce n’est pas la première fois que ce genre de comportement se constate. La Sky avait déjà pratiqué un tel coup en 2019 dans le Kortekeer et lorsque dans le dernier Milan-Sanremo, Matteo Trentin stoppe volontairement son effort pour isoler van Aert, lui-même placé dans sa roue, on crie au génie ! Alors que dans le fond, la technique employée, n’est guère plus glorieuse. Tout est donc une question d’interprétation et souvent le résultat final a une influence sur notre perception des choses.

On ne peut pas reprocher au Team DSM d’avoir tenté quelque chose mais nul doute que les autres équipes s’en souviendront lors des prochaines courses. En termes de résultat, on peut cependant parler d’un véritable camouflet puisque le premier coureur du Team DSM, John Degenkolb, a terminé 19e à plus de… 6 minutes de Tadej Pogacar !