Le sélectionneur national de VTT Filip Meirhaeghe : “Nous aurons trois pilotes l’an prochain aux Jeux olympiques”

Les Belges qui ont participé aux jeux olympiques en VTT ©IPM Graphics

Au-delà de l’aspect quantitatif, il y a le qualitatif. De Froidmont (8e au dernier ranking mondial UCI), Schuermans (9e) et Detilleux (24e) ne sont pas des anonymes du peloton. Ils sont à l’avant, font la course, montent sur des podiums, s’imposent… Bref, un vent de fraîcheur souffle actuellement sur la discipline.

"Deux coureurs susceptibles de terminer top 5 à chaque Coupe du monde."

”Si je suis surpris par ce qu’il se passe actuellement ? Oui et non", commence par nous répondre Filip Meirhaeghe, ancien vice-champion olympique (2000) et sélectionneur national depuis 2010. "Ils ont tous les deux fait un très grand pas en avant l’an dernier. Surtout Pierre. Aujourd’hui, nous avons deux coureurs qui sont susceptibles de finir dans le top 5 à chaque Coupe du monde. Pierre l’a déjà fait et nous allons encore souvent le faire en 2023. Là-dessus, voici deux coureurs qui se respectent, qui s’apprécient et qui se poussent l’un l’autre à progresser. Pour Emeline, j’avoue que je suis agréablement surpris par le niveau qu’elle montre depuis le début de la saison (5 victoires sur 5 courses en Grèce). Elle a changé d’entraîneur en fin de saison et s’entraîne désormais avec le même coach que Pierre et Jens. Elle m’a dit qu’elle se sentait très bien depuis. Ce que j’ai surtout vu de son côté, c’est un changement de mentalité. Elle est devenue très professionnelle. Très focus sur elle-même, plutôt que de se disperser en regardant où en sont ses adversaires. Vraiment une belle transformation. Je me réjouis de voir ce que cela va donner en Coupe du monde. Le top 20, voire le top 15 semblent parfaitement jouables si elle continue comme cela. Maintenant, pas de pression. Il faut lui donner le temps. Elle est encore jeune (24 ans) sur le circuit…”

Emeline Detilleux a pris une nouvelle dimension cette saison. ©Belga

S’il a bien conscience que ce n’est pas lui et son staff qui poussent sur les pédales, que les mérites reviennent d’abord et avant tout aux cyclistes sélectionnés, Meirhaeghe aime à penser que la fédération et lui-même ont participé à cet élan de renouveau. “Nous les aidons sur tous les points possibles, observe-t-il. Ils sont tous plus suivis qu’avant, nous avons un coordinateur d’entraînement qui est là pour eux et nous faisons le maximum en termes de support. Des stages, des déplacements en compétition… Depuis deux ans, je suis en tout cas focus sur ces Jeux de Paris, notamment en envoyant les coureurs sur des courses susceptibles de rapporter un maximum de points UCI. Si je crois à cette possibilité d’avoir trois Belges aux Jeux l’an prochain ? J’en suis quasi sûr, oui…”

Pierre De Froidmont est actuellement classé huitième au ranking mondial. ©Belga

Brice Scholtes (team-manager francophone) : “Surtout fier du renouvellement des générations”

En 2012, la Fédération Wallonie-Bruxelles cyclisme créait son propre team UCI en VTT. Grâce au plan-programme et aux budgets de l’Adeps, l’idée était d’offrir aux jeunes talents une structure leur permettant de se mesurer au haut niveau. Finalité : la participation aux Jeux olympiques. Brice Scholtes est de la partie depuis le début, d’abord comme pilote, puis très vite comme team-manager.

”Nous offrons à nos vététistes (5 pour moment) un équipement (vélos, textile…) haut de gamme, explique le Sprimontois. Là-dessus, un staff compétent avec mécano, kiné-ostéo…) et de l’accompagnement en stage et en compétitions…”

Detilleux et De Froidmont, actuellement en ordre utile pour se qualifier aux Jeux de Paris, ont passé plusieurs années dans ce team, avant d’être repérés, puis recrutés, par des équipes professionnelles étrangères (Rockrider racing team et Orbea factory). C’est un des sujets de satisfaction de Brice Scholtes, qui indique toutefois que le renouvellement continu de son team, alimenté par un gros travail à la base chez les jeunes, est ce qu’il préfère mettre en avant.

”Que faudrait-il pour encore progresser ? Un peu plus de moyens, répond-il directement. Nos budgets n’augmentent pas, alors que tout est plus cher. Un dossard est aujourd’hui à 150 euros pour 80 euros voici quelques années par exemple. Notre sport évolue de plus en plus vers le très haut niveau. Les petites équipes comme la nôtre vont de plus en plus trinquer si on ne s’adapte pas…”