Le triplé pour Wiebes au Grand Prix de l'Escaut

Qui poursuit l’incroyable série de SD Worx sur les classiques cette saison, avec les succès de Lotte Kopecky au Circuit Het Nieuwsblad, à Nokere et au Tour des Flandres, avec ceux de Demi Vollering aux Strade Bianche et à A Travers la Flandre, avec celui de Marlen Reusser à Gand-Wevelgem et celui de Lorena Wiebes (victorieuse, déjà, cette saison, à A Travers le Hageland et au Tour de Drenthe).

"C’est incroyable ce que nous vivons avec l’équipe", poursuit Lorena Wiebes, âgée de 24 ans et qui vient de rejoindre la formation néerlandaise. "De mon côté, je visais ce triplé, il était très important pour moi. Maintenant, j’espère que l’équipe va continuer à gagner ce samedi, avec Paris-Roubaix, avec Lotte Kopecky. On se bat toutes pour le collectif, c'est la clé de notre réussite."