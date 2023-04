Comment est née LA classique pavée Paris-Roubaix

Vienne et Perez frappent alors à la porte du rédacteur en chef du journal 'Le Vélo', dans le but d’organiser une course entre Paris et Roubaix. Ce dernier est favorable à l’idée. Ce serait une bonne préparation pour les coureurs avant la plus grande course de l’époque, Bordeaux-Paris. Le dimanche 21 avril 1886, 45 professionnels et 6 amateurs se rassemblèrent à la Brasserie de l’Espérance à Paris pour participer à la première édition de Paris-Roubaix. L’Allemand Josef Fischer en est le premier vainqueur.

L’Enfer du Nord

Aujourd’hui, Paris-Roubaix est connue pour ses redoutables pavés, mais cela n’a pas toujours été le cas. Cette réputation n’est apparue qu’après la Première Guerre mondiale. Dans les premières années, les coureurs roulaient principalement sur des routes poussiéreuses composées de sable et de gravier. Après la guerre, ces routes ont été réparées avec des pavés, créant ainsi un parcours unique et typique. Les bénévoles des Amis de Paris-Roubaix entretiennent les pavés et veillent à la préservation de ce patrimoine. L’organisation de la course est confiée à l’A.S.O., tandis que Škoda, en tant que supporter de la grande famille du cyclisme, en est le fier partenaire automobile.

Certains tronçons pavés ne sont accessibles au public que le jour de la course. Les endroits sans doute déjà connus des cyclistes sont la Forêt de Wallers-Arenberg, le Pevelenberg (Mons-en-Pévèle) et le Carrefour de l’Arbre. Chaque zone pavée est classée par étoiles en fonction de sa difficulté, cinq étoiles étant attribuées aux zones les plus ardues.

Paris-Roubaix est aussi souvent appelée ‘L’Enfer du Nord’. Non pas en raison de la nature infernale des pavés, mais pour une tout autre raison. En 1919, juste après la guerre, Paris-Roubaix fut relancée, mais les dégâts causés par la guerre étaient encore bien visibles. Ce paysage dévasté parcouru par les coureurs a dès lors été affublé de son célèbre surnom par un journaliste.

Le rôle principal pour les Belges

Tout au long de l’histoire de Paris-Roubaix, de nombreux Belges ont pédalé vers la gloire. En 1990, alors nullement concentré sur son château, Eddy Planckaert participait à Paris-Roubaix et s’imposait face à Steve Bauer au terme d’un sprint spectaculaire et d’une photo finish déterminante. La victoire de Johan Museeuw lors de la 100e édition en 1996 est également légendaire. Mapei-GB a tellement dominé cette année-là que Museeuw a franchi la ligne d’arrivée du vélodrome avec ses coéquipiers italiens Gianluca Bortolami et Andrea Tafi. La première des trois victoires de Museeuw du Paris-Roubaix, soit autant qu’Eddy Merckx.

Le vrai monsieur Paris-Roubaix est bien sûr Roger De Vlaeminck avec ses quatre victoires (1972, 1974, 1975 et 1977). Il aurait pu faire mieux encore, puisqu’il a également terminé quatre fois à la deuxième place. Impressionnant ! Lui-même estime que sa meilleure victoire est celle de 1975 “parce qu’Eddy Merckx est arrivé deuxième cette année-là”. Le seul à avoir réussi à égaler le nombre de victoires de De Vlaeminck jusqu’à présent est… Tom Boonen. Encore un autre Belge remarquable ! Alors, qui sera le vainqueur de cette année ? Les pronostics sont difficiles, mais la bataille sera à nouveau extrêmement passionnante…

Škoda, supporter de la grande famille de cyclistes