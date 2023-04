La question que vous avez choisie : Wout van Aert est-il encore le favori de Paris-Roubaix ?

À lire aussi

Le week-end dernier, c’est grâce à son explosivité dans l’ascension du Kruisberg que Mathieu van der Poel a fait craquer le coureur de chez Jumbo-Visma qui n’a ensuite jamais réussi à rentrer sur le duo formé par le Néerlandais et Pogacar. Une qualité moins essentielle sur les tronçons plus planes qui séparent Compiègne du mythique vélodrome où il est avant tout question de puissance et de résistance afin de ne pas s’éteindre dans l’essoreuse. Deux caractéristiques que possède un Wout van Aert qui pourra compter, de surcroît, sur le retour de son équipier Dylan van Baarle, vainqueur de la Reine des Classiques la saison dernière mais forfait sur le Tour des Flandres en raison des séquelles de sa chute sur le Grand Prix de l’E3.

Deuxième à Roubaix il y a douze mois, le dernier maillot vert du Tour de France veut cette fois monter sur la plus haute marche du podium pour conquérir le monument pavé dont il a fait la priorité de son printemps et rendre le plus beau des hommages à son ami et ex-équipier Michael Goolaerts, décédé sur cette course il y a cinq ans. Néanmoins, il faudra tenir compte des séquelles de sa chute au Tour des Flandres.