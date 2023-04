Il se sent en forme. “Mes jambes sont bonnes. Après une journée de repos ce jeudi, j’ai senti qu’elles tournaient très bien durant la reconnaissance. Normalement, le Tour des Flandres me convient mieux que Paris-Roubaix mais j’ai de très bonnes sensations et me sens prêt à réussir de grandes choses.”

Tadej Pogacar ne sera pas là. Cela changera la donne par rapport à dimanche dernier. “Avec lui, j’aurais eu un allié en plus pour faire la course. Il passe très bien les pavés, comme il l’a montré au Tour de France, estime MVDP. Ça aurait été bien qu’il soit là mais j’aurai assez de rivaux comme ça. Je pense à Ganna, Pedersen et, bien sûr, van Aert. Mais à Roubaix, tu peux citer quinze à vingt gars pour la gagne vu que le facteur chance joue un rôle très important. Oui, je fais partie des favoris mais cela ne constitue aucune garantie pour moi.”

Van der Poel assure qu’il ne se laissera plus piéger, cette fois-ci. “Une chose est sûre, je ne peux plus me laisser surprendre par une bordure comme au Ronde. Quand ça compte, nous devons être devant. Il faut que l’on soit plus vigilant que dimanche passé.”

Pas d’Amstel Gold Race

Quel que soit son classement au Vélodrome, le Néerlandais devrait couper dès dimanche soir. “Il y a très peu de chances que je fasse l’Amstel Gold Race, confirme-t-il. J’ai besoin de repos et de couper un peu avec le vélo. Entre le cyclo-cross et le cyclisme sur route, je suis sur le pont depuis très longtemps. Après quelque temps de repos, je partirai en stage en altitude, avant de prendre le départ du Tour de Suisse, qui doit me permettre de monter en puissance pour le Tour de France. Je veux y jouer un rôle cette année.”

S’il y va avec la reine des classiques à sa boutonnière, ce sera encore mieux.