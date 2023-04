Wynants est convaincu par les avantages du nouveau système de pression des pneus de Jumbo-Visma : “Moi, je l’utiliserais !”

Maarten, vous effectuez souvent les recos avec vos coureurs ?

”J’essaie de le faire le plus souvent possible. C’est l’occasion de tester par soi-même le matériel. Mais aussi de discuter avec les coureurs. On peut parler plus facilement sur le vélo qu’à l’hôtel. C’est plus détendu, plus ouvert dans les discussions au niveau de la tactique, de la forme, du matériel. Et puis, je peux les laisser se reposer et se détendre après l’entraînement, je n’ai plus besoin de parler avec eux. Ils me disent d’ailleurs qu’ils aiment que je fasse ça avec eux. C’est aussi une chouette manière pour moi de rester en forme…”

Nathan Van Hooydonck n’a pas fait la reconnaissance ce jeudi…

”Il n’est pas vraiment malade mais a un petit refroidissement. Il n’était pas assez bien pour rouler trois heures et demie dans le mauvais temps. Mais il est à l’hôtel, à Compiègne. Il devrait être rétabli pour dimanche.”

"Van Baarle sera prêt pour dimanche."

Votre équipe récupère Dylan van Baarle. Dans quel état physique est-il ?

”Il sera prêt pour dimanche. Il a d’ailleurs prolongé notre sortie pour une séance plus longue. Il a fait de bons entraînements après sa chute à l’E3 et sa maladie qui l’a contraint de déclarer forait pour le Tour des Flandres. On compte sur lui. C’est quand même le vainqueur sortant de Paris-Roubaix. Cela porte tout le groupe de l’avoir avec nous. Il nous a manqué au Tour des Flandres. Il aurait pu être dans le groupe important avec Nathan Van Hooydonck… Nous aurons donc encore un solide effectif pour tenter de remporter ce monument au profil flandrien, c’est notre grand objectif. Personnellement, j’adore cette course. C’était mon épreuve préférée en tant que coureur.”

On parle beaucoup du nouveau système de pression des pneus testé par votre équipe. Vous l’avez essayé sur le vélo ?

”Oui (NdlR : c’est un "oui" très enthousiaste !) ! J’aime vraiment beaucoup. Si j’avais encore été coureur, j’aurais roulé avec, j’en suis persuadé. Cela fait une très grande différence sur les pavés, surtout quand ils sont mouillés. Pouvoir y mettre une pression plus basse permet d’avoir une meilleure accroche dans les portions glissantes. Et tu récupères ensuite tout l’avantage d’un pneu bien gonflé en remettant de la pression sur le tarmac…”

Vos coureurs vont l’utiliser dimanche ?

”Les échos sont positifs après cette reconnaissance. Ou celle déjà effectuée en décembre. Mais c’est un choix personnel que nous laissons aux coureurs de l’utiliser ou pas. Ceux qui veulent l’utiliser dimanche l’ont testé ce jeudi (NdlR : cela pourrait donc signifier que van Aert ne l’utilisera pas en compétition ce week-end, car son vélo n’en était pas équipé). Je suis persuadé que certains l’utiliseront dimanche. Mais je ne sais pas encore qui.”