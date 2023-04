Johan, dans quel état d’esprit étiez-vous le matin de Paris-Roubaix ?

”Tu es dans un état de stress depuis une semaine avec le Tour des Flandres. Tu sais que ce sont deux monuments et, donc, deux courses sur lesquelles tu veux briller. Je pense que Wout van Aert est plus nerveux cette semaine que d’habitude. Il y a aussi beaucoup d’adrénaline, mais pas de peur. Si tu redoutes la chute, alors tu ne prends pas le départ.”

Il y a du stress parce que Paris-Roubaix est une course unique ou parce que c’est un objectif et qu’il ne faut pas se rater ?

”On est nerveux parce que c’est un objectif qu’on s’est fixé. Avant le Ronde, Pogacar était sans doute un peu stressé mais pour l’enjeu, plus que par la dureté de la course. Il était prêt et connaissait chaque difficulté qui l’attendait. Et si tu as les jambes, tu as moins de raison d’être nerveux.”

Mais quel sentiment vous animait avant votre toute première participation à Paris-Roubaix ?

”J’avais beaucoup d’excitation. De manière générale, avant l’Enfer du Nord, tout doit être nickel au niveau de mon matériel. J’avais mes habitudes et Dirk, mon soigneur, le savait très bien. La veille de la course, il mettait de la pommade à l’intérieur du cuissard pour le rendre plus souple. Tu fais tout ce que tu peux pour sentir les chocs le moins possible. Moi j’étais toujours heureux quand je parvenais à rêver. Cela voulait dire que j’avais eu un sommeil profond, ce qui n’est pas évident avant une telle course. Tu as tendance à te tourner et à te retourner sans arrêt dans ton lit. Parfois, quand le docteur venait me réveiller à 7 heures du matin, j’avais l’impression de ne pas avoir dormi.”

Et vous Arnaud, avez-vous une routine ?

”Le matin d’une course, je mange tout le temps la même chose : du porridge. En tout cas, je n’écoute pas de musique, comme d’autres le font. Je parviens naturellement à me concentrer, à entrer dans ma bulle. Avant le Circuit Het Nieuwsblad et À Travers la Flandre, j’étais vraiment focus. Et quand je suis dans cet état, je sais que ça se passera bien. J’espère donc éprouver les mêmes sensations dimanche. Ce sera un bon signe.”

Dans quel état d’esprit êtes-vous par rapport à celui du Circuit Het Nieuwsblad où vous étiez d’un calme déroutant ?

”La reconnaissance effectuée lundi (NdlR : les 136 derniers kilomètres de l’Enfer du Nord) m’a fait un bien fou. Elle a augmenté mon envie de prendre le départ de Paris-Roubaix. Cette semaine, certains pensaient à récupérer. Moi, j’avais surtout hâte que la course commence. Je ne sens pas de pression particulière mais une excitation de plus en plus grande. J’ai très envie de bien faire. Paris-Roubaix, c’est une course mythique très bien organisée. Tu sais que ton dossard va bien coller, que tous les détails sont rassemblés pour que les coureurs se sentent bien.”

Johan, quel conseil pouvez-vous donner à un coureur dont ce sera la première participation à Paris-Roubaix ?

”Arnaud n’a pas besoin de beaucoup de conseils. Il a le sens du placement, il lit bien la course. Donc, s’il a les jambes, il devrait être dans la bagarre. Je ne vais pas lui dire de gonfler son pneu comme ça ou comme ça. C’est lui qui doit le sentir.”

Johan, Paris-Roubaix est-il moins stratégique que le Tour des Flandres ?

”C’est moins tactique. Si tu frottes bien, que tu passes bien les pavés et que tu n’as pas trop de malchance, tu peux être là quand ça joue la gagne.”

Johan, peut-on obtenir un bon résultat à Paris-Roubaix dès sa première participation ?

”Il y a moyen de s’illustrer si tu as les jambes. L’avantage d’Arnaud, c’est qu’il n’a aucune pression. Sa saison est déjà réussie. S’il fait un bon Paris-Roubaix, tant mieux. Si pas, ce ne sera pas trop grave. Il aura acquis de l’expérience.”

Arnaud, est-ce facile pour vous d’accepter le facteur chance présent à Paris-Roubaix ?

”Il faut se dire qu’on peut crever plein de fois, que ce n’est pas parce qu’on a des bonnes jambes qu’on fera, forcément, un bon résultat. Si tu n’as pas tout ça dans un coin de la tête au départ, ça ne sert à rien de faire cette course. Si tu arrives en sachant qu’il peut t’arriver des merdes, tu es bien préparé mentalement. Cela fait partie de la course. À plusieurs reprises, le vainqueur n’était pas celui qu’on attendait parce qu’un autre avait eu un ennui mécanique. Pour gagner, en général, il faut que ce soit ton jour. Et je pense que le facteur chance est encore plus présent à Paris-Roubaix.”

Johan, d’autres anciens vainqueurs disent que Paris-Roubaix n’est jamais fini, même avec un ennui mécanique…

”C’est vrai et ça l’est moins au Tour des Flandres. Tu peux connaître une malchance incroyable et quand même revenir à temps pour jouer la gagne sur le Vélodrome. Oui, Paris-Roubaix, ce n’est jamais fini. Il faut sentir la course.”

Arnaud, si vous ne devez gagner qu’un monument dans votre carrière, serait-ce Paris-Roubaix ?

”C’est compliqué. J’aimerais aussi remporter le Tour des Flandres. Parce qu’un Wallon qui gagne le Ronde, ça le fait ! Mais c’est vrai que Roubaix, c’est très spécial pour moi. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle la reine des classiques. Puis, il y a aussi Milan-Sanremo que Philippe Gilbert n’a jamais gagné. Si je m’y impose, on pourra alors dire qu’à nous deux, on s’est adjugé les cinq monuments. Mais un monument, tu ne le choisis pas, il vient à toi.”

Arnaud, êtes-vous naturellement très calme ?

”Les critiques ne me touchent pas. En fait, elles me rendent plus fort. Quant aux attentes, c’est moi qui me les mets. C’est moi qui veux gagner. Je fais les choses pour moi, pas parce que d’autres le veulent.”

Johan, étiez-vous aussi très relax au début de votre carrière ?

”J’ai toujours été très calme. Je ne cherchais pas l’attention. Je préfère un coureur qui se concentre uniquement sur son métier.”