Les coureurs des nineties avant Paris-Roubaix : “Non, Jumbo-Visma n’est pas la nouvelle Mapei !”

1. Un leadership unique et pas multiple

Rival historique de la grande équipe Mapei, Andreï Tchmil pointe une différence essentielle entre l’approche stratégique de l’ancienne formation italienne et celle de l’armada néerlandaise. “Même s’ils sont extrêmement solides collectivement et parviennent souvent à placer des hommes à différents échelons de la course, les coureurs de Richard Plugge sont toujours dirigés par un plan de course articulé autour d’un leader unique en la personne de Wout van Aert, juge le vainqueur de Paris-Roubaix 1994. Quand ils prennent le départ d’une course qui convient à l’Anversois, c’est avec l’ambition de voir celui-ci s’imposer. La Mapei, elle, voulait faire gagner l’un de ses coureurs point barre. C’est très différent comme approche…” Une analyse que valide Jean-Luc Vandenbroucke, directeur sportif de la formation Lotto durant les nineties. “Même s’ils possèdent plusieurs coureurs capables de gagner de grandes épreuves, le plan de course est pratiquement toujours articulé autour de van Aert lorsqu’il est au départ. Quand on luttait contre la Mapei, trois à quatre gars incarnaient le même danger à nos yeux.”

2. Une moins grande flexibilité tactique

”Sur le Ronde, lorsque Wout van Aert a plié sous l’attaque de van der Poel dans le Kruisberg, les Jumbo-Visma n’ont pas été capables de se réinventer et d’activer un plan B, juge Tchmil. C’est à mes yeux une réelle faute dans le management de la formation néerlandaise.”

Vainqueur de Paris-Roubaix en 1999 sous le maillot de la Mapei, Andrea Tafi pousse plus loin l’analyse de son adversaire d’autrefois. “Même si le spectacle qui nous a été offert sur le Tour des Flandres était impressionnant, on ne peut pas dire que les scénarios de course sont très surprenants. Pour réellement brouiller les pistes et semer le trouble dans l’esprit de leurs rivaux, peut être les Jumbo devraient-ils à l’une ou l’autre occasion accepter de surprendre en optant pour une stratégie plus imprévisible. S’ils venaient par exemple un jour à jouer à fond la carte d’un Van Hoydonck dans un mouvement d’anticipation, cela aurait alors le pouvoir de faire vaciller les certitudes de bien des stratèges adverses… Chez Mapei, on adorait faire manger leur chapeau aux directeurs sportifs adverses (rires).”

3. Une domination plus difficile à imposer

Tête de gondole de la grande équipe Mapei, Johan Museeuw n’est, lui non plus, pas d’accord avec le raccourci trop grossier auquel s’assimile le parallèle évoqué en amont mais l’éclaire par certaines circonstances. “Il est aujourd’hui bien plus difficile d’apposer sa griffe sur une course comme nous le faisions dans les années 90. Le niveau global du peloton est bien plus élevé et là où 40 à 60 coureurs avaient vraiment le couteau entre les dents à l’époque, c’est désormais tout le peloton qui part de Compiègne motivé à bloc ! Une domination collective ne s’affirme donc pas avec la même force selon moi. Le cyclisme a tellement changé en un plus de 25 ans que les comparaisons se heurtent de toute manière très vite à certaines limites…”