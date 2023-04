Rencontre entre Arnaud De Lie et Johan Museeuw avant Paris-Roubaix : “Johan, comment fait-on pour ne pas crever dans Arenberg ?”

Arnaud, vous êtes né un mois avant le dernier des trois succès de Johan sur Paris-Roubaix. Qu’évoque dès lors pour un jeune coureur de 21 ans le nom Museeuw ?

”Je connais l’histoire de mon sport et m’y intéresse beaucoup. Je ne vous cache dès lors pas qu’avoir Johan assis juste à côté de moi, cela me fait quelque chose (rires)… On parle tout de même d’un coureur qui a gagné le Tour des Flandres et Roubaix à trois reprises et est devenu champion du monde. C’est un très grand nom ! J’aime bien me replonger dans des images et photos d’archive et j’ai par exemple bien en tête l’arrivée iconique de Paris-Roubaix 2000 lors de laquelle Johan pointe le doigt vers son genou en franchissant la ligne, le maillot Mapei sur les épaules. Ce sont des moments qui écrivent l’histoire du cyclisme.”

Quand on se retrouve installé à côté du triple vainqueur d’un monument que l’on s’apprête à découvrir, y a-t-il un conseil particulier que l’on souhaite lui demander ?

”Oui ! Johan, comment faire pour ne pas crever dans la Trouée d’Arenberg (rires) ? C’est la plus intéressante des questions selon moi car j’ai percé directement lors de ma reconnaissance sur ce secteur mythique que je découvrais pour la toute première fois en début de Semaine.”

J. M. : “C’était ton baptême dans la forêt (rire) ? Rentrer dans ce boyau, c’est toujours un moment particulier. Il faut pouvoir y compter sur une petite dose de chance, mais il convient surtout d’avoir des jambes encore emplies de force. C’est un des clichés de Paris-Roubaix mais un coureur en forme et lucide, qui choisit intelligemment sa trajectoire et ne butte pas sur les pavés, a bien moins de chance de crever. Mais le matériel a fait tellement de progrès ces dernières années… Quand je vois les roues et les sections de pneus avec lesquelles vous roulez aujourd’hui, je me dis que l’industrie du cycle a fait un bond de géant en avant.”

Arnaud, lorsque vous revoyez la photo de la victoire de Johan en 2000 que vous évoquiez en amont ou celle du triplé Mapei de 1996, avez-vous le sentiment qu’il s’agissait là d’un cyclisme d’un autre temps ?

”La première chose qui me frappe instantanément, c’est toujours de voir des coureurs sans casque ! C’est quelque chose d’inconcevable pour moi car je n’ai jamais envisagé de prendre le départ d’une course sans cela.”

J. M. : “Une époque de fous quand on y repense…”

Johan, vous pourriez être le père d’Arnaud puisque votre fils Stefano (25 ans/Roubaix Lille Métropole) a déjà évolué en course face à lui…

”Oui, je me souviens d’ailleurs qu’ils étaient ensemble au départ d’une épreuve qu’Arnaud a remportée l’année dernière mais dont le nom m’échappe…”

A. D. L. : “Je n’en ai pas gagné cent, on va rapidement en faire le tour (rires).”

J. M. : “C’était sur le Tour du Limbourg ! Stefano avait chuté à deux kilomètres de l’arrivée en compagnie de Mark Cavendish. Comme papa, on vit les courses avec un réel stress car on connaît les risques parfois nécessaires de celles-ci. La tension est différente de celle qui vous habite comme coureur. ”

guillement "Enfant, j'aimais bien Cancellara, l'impression de force qu'il dégageait."

Arnaud, aviez-vous une idole lorsque vous étiez enfant ?

”Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais j’aimais beaucoup Fabian Cancellara. Peut-être l’influence de mon papa qui l’appréciait lui aussi. J’ai commencé à réellement m’intéresser au cyclisme en 2010, l’année lors de laquelle le Suisse a réalisé une véritable razzia. J’aimais bien la force qu’il dégageait, son style sur le vélo. Il y avait aussi Philippe Gilbert évidemment, ce qui était assez logique en tant que petit Wallon (sourire).”

Johan, vous souvenez de la toute première fois dont vous avez entendu parler d’Arnaud De Lie ?

”Je ne suis pas le suiveur le plus assidu des catégories de jeunes, mais on m’avait déjà soufflé son nom à l’oreille avant qu’il ne passe pro. Des amis m’avaient dit qu’un jeune coureur issu du sud du pays était vraiment costaud et allait très probablement percer. Ce que je trouve très intéressant dans l’évolution d’Arnaud, c’est qu’il progresse chaque année. Comme ancien coureur, on attache parfois davantage d’importance à certains petits signaux décelés en course plutôt qu’aux résultats secs. Sur le dernier Circuit Het Nieuwsblad par exemple, lorsque j’ai vu la manière avec laquelle il a assumé certains relais puis le sprint qu’il a été capable de sortir, je me suis alors dit qu’on avait affaire à un grand talent. On parlait avant cela beaucoup de la pointe vitesse d’Arnaud, mais il a bien d’autres qualités, c’est un coureur très solide. Il ne doit pas chercher à s’enfermer dans une case et un carcan trop étroit selon moi. L’essentiel, c’est de continuer à se découvrir en tentant de gagner des courses.”

Johan Museeuw a tenu à immortaliser sa rencontre avec Arnaud De Lie. ©Bernard Demoulin

Quand certains en font un outsider en début de saison pour Milan-Sanremo, considérez-vous que c’est trop tôt ?

”Non, car cela lui a permis d’emmagasiner une expérience précieuse pour la suite de sa carrière. Je sais qu’on a tendance à avancer de nos jours que le vécu n’est pas la chose la plus essentielle mais sur des monuments comme la Primavera, le Ronde ou Paris-Roubaix, je vous assure qu’avoir déjà disputé une finale peut se révéler précieux. Ma réflexion vaut pour le terrain des grands tours également sur lesquels je pense Arnaud capable de briller sur des arrivées au sprint ou en petit groupe. Il faut qu’il se frotte à cela.”

Johan, vous souvenez-vous de votre toute première fois sur les pavés de Roubaix, que ce soit à l’entraînement ou en course ?

”Et comment ! C’était en 1990 sous le maillot de l’équipe Lotto. J’avais pris le départ de la course sans même avoir fait une reconnaissance en amont. C’était comme ça à l’époque (rires)… Je ne savais pas ce qui m’attendait. On m’avait fait comprendre que c’était une course pour moi. J’avais terminé totalement cuit mais assez heureux puisque j’avais terminé à la douzième place. Je m’étais alors fait la réflexion que je pourrais peut-être un jour ambitionner un Top 5 dans le Nord. Mais tu ne penses alors pas encore au succès, c’est encore trop tôt pour songer à cela. Le feeling, lui est bien plus immédiat.”

Et vous Arnaud, vous souvenez-vous de votre première expérience sur ces pavés ?

”Oui, c’était sur l’épreuve réservée aux juniors en 2019. Je me souviens que nous dormions avant la course juste à côté du secteur Marc Madiot et nous étions alors allés rouler une quinzaine de kilomètres, juste pour dire que nous avions goûté aux pavés (rires).”

guillement "J'aime ces courses au mental, tout le monde souffre..."

Le coup de foudre pour ce terrain a-t-il été immédiat ?

”J’aime ces courses au mental. Tout le monde souffre mais il faut tenter de faire un petit peu plus mal encore à celui qui est dans votre roue (rires). Le Tro Bro Leon fait aussi partie de cette catégorie, il s’agit d’épreuves sur lesquelles il n’y a jamais rien de perdu. Lors de ma participation à Paris-Roubaix juniors, mes deux roues étaient tellement défoncées qu’elles frottaient de chaque côté sur les freins mais j’avais tout de même terminé 7e et j’avais aimé ça. Je sais que je vais vivre une autre expérience chez les pros, mais la dose d’adrénaline que j’avais ressentie en rentrant dans chaque secteur, c’était déjà génial ! Nous passions juste avant les pros et le public était présent en nombre, c’était grisant.”

guillement "Paris-Roubaix est plus mythique que le Tour des Flandres."

En début d’année, Filippo Ganna nous avait confié qu’il était impossible d’être amoureux de Paris-Roubaix tant cette épreuve martyrisait le corps. Êtes-vous d’accord avec lui, Johan ?

”Sur la pelouse du vélodrome, après avoir franchi la ligne, le seul qui ne souffre pas trop c’est le vainqueur car il baigne dans un océan d’adrénaline et que le succès lui fait oublier une partie de sa douleur. Mais pour les autres… Paris-Roubaix est plus mythique que le Tour des Flandres. Les pavés, les chutes, les gueules noircies par la boue en cas de mauvais temps : c’est tout cela qui fait la magie de cette course. Ce lundi matin, je suis allé rouler sur certains secteurs avec des cyclistes venus spécialement d’Australie pour découvrir ces routes de légende. Cela en dit long sur la dimension unique d’un monument dont nous ne percevons, nous Belges, pas toute la magie car il se dispute à quelques kilomètres à peine de notre frontière.”

A. D. L. : “Quand on voit les images d’archives, avec les gueules noires dans la pluie et le mauvais temps, on se dit que les cyclistes sont un peu fous. Mais c’est justement cela que j’aime…”

Arnaud, pensez-vous qu’un coureur aime Paris-Roubaix car il comprend qu’il est en mesure d’y réaliser un résultat ?

”Oui, je crois qu’il y a de cela. Dans mon cas du moins. J’avais dit en début d’année que l’Enfer du Nord offre toujours des opportunités. Qui aurait misé sur la victoire sur la victoire de Matthew Hayman en 2016 ? Qui aurait dit que Tom Devriendt allait terminer 4e la saison dernière ?”