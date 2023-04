Jasper Philipsen : “J’espère revenir un jour pour gagner Paris-Roubaix”

”On peut être super heureux et fiers de nous”, raconte le coureur de Ham, dans le Limbourg. “Nous n’aurions pas pu rêver mieux, on n’est pas près d’oublier cette prestation même si tous les éléments se sont bien mis pour nous, Wout (van Aert) a crevé, John Degenkolb a chuté…”

Catalogué à son passage chez les pros, en 2019, comme un futur Tom Boonen, Jasper Philipsen a mis un peu de temps à confirmer dans les classiques qu’il était autre chose qu’un super sprinter dont le palmarès compte 27 succès dont 26 ont été acquis dans un sprint de plus de vingt coureurs.

Sa cinquième saison chez les professionnels est celle de l’éclosion au plus haut niveau du double vainqueur d’étapes du Tour de France. S’il avait déjà remporté en plus de dix-huit succès partiels sur diverses courses à étapes, le G.P. de l’Escaut, ceux de Francfort ou de Denain et une poignée d’épreuves de catégorie 1.1. (Koolskamp, Paris-Bourges, Paris-Chauny, Lichtervelde), Jasper Philipsen vient de réussir plusieurs grosses prestations dans les classiques du printemps.

Quinzième à Milan-Sanremo, 4e et premier du peloton d’A Travers les Flandres, il avait surtout enlevé en homme fort une édition de la Bruges-La Panne Classic courue dans la tourmente et qu’il avait marquée de son empreinte avant de s’imposer une deuxième fois au G.P. de l’Escaut en prélude à ce Paris-Roubaix plus que prometteur.

”J’ai encore quelques années devant moi (NdlR : il vient d’avoir 25 ans), mais je veux d’abord profiter de cette prestation”, dit encore Philipsen. “Mathieu et Wout étaient plus forts que moi, j’ai eu un peu de chance de finir deuxième derrière Mathieu, c’était le rêve. Wout avait donné beaucoup, j’étais relativement frais dans sa roue, mais après 260 kilomètres, un sprint n’est jamais facile. J’espère revenir un jour pour gagner Paris-Roubaix. Le Tour des Flandres, c’est autre chose, même si je progresse. J’espère pouvoir monter d’une marche l’an prochain ou plus tard.”