John Degenkolb tassé par Philipsen et MVDP : “Soudainement, il n’y avait plus d’espace”

La chute spectaculaire de John Degenkolb, tassé involontairement par Mathieu van der Poel et Jasper Philipsen dans le Carrefour de l’Arbre restera une des images de ce Paris-Roubaix. À l’arrivée, l’Allemand de la DSM était en larmes, inconsolable. “Quand j’ai chuté, j’étais du bon côté de la route et soudainement, il n’y avait plus d’espace et j’ai été poussé sur un spectateur. Je suis très déçu, expliqua le vainqueur de 2015. Je n’étais certainement pas le plus fort dans le groupe de tête mais Roubaix est Roubaix et tout peut arriver quand vous êtes dans l’échappée.”