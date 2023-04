Animateur de la course, Rémi Cavagna loupe le podium à la Flèche brabançonne sur crevaison : “J’étais à plat durant les cinq derniers kilomètres”

À lire aussi

”Le plan a été respecté à la lettre et toute l’équipe a fait du bon boulot. L’objectif était de partir tout seul mais quand j’ai vu le groupe se former derrière moi, j’ai attendu. Sur le bitume, j’avais de bonnes sensations mais je suis tombé sur plus fort que moi sur les pavés. Ce n’est pas vraiment ma spécialité et j’ai perdu beaucoup d’énergie dans ces parties”, expliquait-il. C’est dans Hertstraat qu’il a en effet laisse filer le duo Godon-Healy après avoir, déjà, souffert dans Moskesstraat.

Comble de malchance : Cavagna n’est pas monté sur le podium, qu’il méritait, suite à une crevaison. “J’étais à plat sur les cinq derniers kilomètres. J’avais 30 secondes d’avance sur le peloton et on m’a rattrapé dans les 500 mètres.” Cela ne l’empêche pas d’entrevoir la deuxième partie des classiques avec optimisme. “Cela reste une bonne entrée en matière pour l’équipe en vue de l’Amstel et des Ardennaises. Les jambes sont correctes, il faut continuer comme ça.”