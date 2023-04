Lotto-Dstny croit en les chances de De Lie : ”La Flèche brabançonne est une course explosive et Arnaud est un coureur explosif !”

Chez Lotto-Dstny, on aborde cette course avec un effectif composé à la fois de Flandriens comme Arnaud De Lie qui arrive directement de Paris-Roubaix et de puncheurs-grimpeurs comme le Danois Andreas Kron. “Malheureusement, nous ne pourrons pas compter sur un de nos atouts sur ce terrain puisque Maxim Van Gils est malade”, déplore Kurt van de Wouwer, le manager sportif de la formation belge. “Nous ne sommes pas certains de pouvoir compter sur lui dimanche, à l’Amstel Gold Race. Et un de nos autres bons jeunes pour ce type de course, Sylvain Moniquet, ne marche pour l’instant pas aussi bien que l’an passé. Il n’a pas la condition que nous espérionsmais on reste tranquille avec lui.”

La Flèche brabançonne peut-elle convenir à Arnaud De Lie ? “Oui”, répond sans hésiter Mario Aerts qui sera le directeur sportif sur la course de ce mercredi. “Il y a de nombreuses montées sur le parcours mais elles sont courtes. C’est une course explosive et Arnaud est un coureur très explosif. Il faudra voir, cependant, comment vont répondre ses jambes pendant l’épreuve car il a roulé de nombreuses classiques ces derniers temps et il sort d’un Paris-Roubaix très intense, très rapide.”

Ce qui n’inquiète pas Kurt van de Wouwer. “Pour l’avoir vu à son arrivée, dimanche, il ne semblait pas trop fatigué au bout de l’Enfer du Nord”, explique-t-il dans un sourire. “Pour lequel il n’a pas eu de chance, avec trois crevaisons dont une à la Tranchée d’Arenberg et une dans le dernier secteur qui l’empêche de sprinter pour la quinzième place. Mais bon, quand il crève à Arenberg, il n’était pas dans le groupe Van Aert-van der Poel. Cela l’a sans doute empêché de tenter de revenir comme Florian Vermeersch l’a fait. Mais, à ce moment-là, le bon wagon était déjà parti. Nous étions déjà dans une situation difficile, après avoir eu pas mal d’ennuis, notamment avec la nouvelle chute de Sébastien Grignard, un élément précieux de notre équipe. Je trouve quand même qu’Arnaud s’en est bien sorti pour son premier Roubaix, avec ses crevaisons et un manque normal d’expérience.”

Quel bilan tire-t-il de la première partie des classiques du printemps ? “Nous clôturons la période des Flandriennes avec un bon bilan”, analyse Kurt van de Wouwer. “Certes, nous n’avons pas obtenu la victoire espérée sur une épreuve comme Waregem ou au Grand Prix de l’Escaut mais nous avons été présents. C’est positif. Place, maintenant, aux Ardennaises, aux dernières classiques. Nous n’allons pas gagner les Wallonnes, mais nous voulons être présents.”

Avec plus d’ambition, cependant, pour le rendez-vous de ce mercredi. “Ce sera comme chaque année une course très nerveuse avec de nombreux mouvements notamment sur les circuits locaux avec l’enchaînement des côtes”, détaille encore Mario Aerts. “Il faudra être attentif. Andreas Kron est en bonne forme, comme Pascal Eenkhoorn, pour aller dans les coups. Et nous aurons Arnaud De Lie en embuscade.”

Pour la dernière mission du coureur wallon avant de prendre du repos. Quand le deuxième du Circuit Het Nieuwsblad retrouvera-t-il le peloton après sa coupure ? “Il devrait faire son retour à Francfort, le premier mai”, répond Kurt van de Wouwer. “Il a envie de disputer les Quatre Jours de Dunkerque, pour y prendre sa revanche.” Alors qu’il semblait bien parti pour s’imposer sur la première étape, il avait lourdement chuté quand Sam Welsford, finalement déclassé, lui avait fermé la porte. Entre la classique allemande et l’épreuve nordiste, il devrait aussi chercher à “s’amuser” sur le Tro Bro Leon, et, sans doute, le Grand Prix du Morbihan.

Grignard a bon espoir

Lourdement tombé avec Peter Sagan à Paris-Roubaix, dimanche, le Montois Sébastien Grignard ne souffre pas de fracture. “C’était une grosse déception de tomber; j’étais bien placé; là, où je devais être…”, explique celui qui souffre d’une coupure à l’orbite. “Je devrai me rétablir plus rapidement que lors de ma dernière grosse chute…”