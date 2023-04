Quatre équipes roulent sur le World Tour : “Ils choisissent le jour, l’heure et l’endroit où ils font tout sauter”

L’argent, le nerf de la guerre

”Il y a peut-être plus de phénomènes qu’avant, et ils sont regroupés dans quatre équipes qui sont les plus riches du peloton”, avance d’abord Maxime Monfort, directeur sportif chez Lotto Dstny. “Vous regardez les budgets et vous avez le classement”, tranche de son côté Marc Madiot, manager de Groupama-FDJ. “Ces équipes-là ont 40 ou 50 millions de budget, elles sont capables d’avoir six ou sept leaders sur chaque course. Nous, on ne peut pas.”

Jean-François Bourlart, manager d’Intermarché-Circus-Wanty abonde : “Il n’y a rien d’illogique, ce sont les meilleures équipes avec les meilleurs budgets, qui ont plusieurs leaders dans leurs rangs. Mais voir Alpecin devenir la meilleure équipe de classiques cette saison doit nous servir d’exemple. Ils ne font pas de bruit, n’annoncent rien, mais se construisent en coulisses. Cette année, les planètes se sont alignées pour eux.”

Vincent Lavenu, patron d’AG2R-Citroën, nuance un peu les questions de budget : “Évidemment, l’argent permet d’amener une certaine puissance, mais on voit que des armadas comme Bora ou Bahrain ne jouent pas dans la même cour que les autres. Ce budget, il faut savoir l’utiliser et même notre équipe, qui est plutôt bien lotie, ne répond pas aux attentes pour l’instant.”

Marc Madiot, lui, n’en démord pas : “Tant qu’on ne plafonnera pas les budgets, on sera dans cette situation où des équipes mastodontes peuvent tout contrôler. Mais c’est très difficile de faire bouger les choses…”

Des phénomènes affamés

Si tout le monde s’accorde à dire qu’il y a toujours eu quelques équipes au-dessus du lot, même avant la création du circuit World Tour, il est plus rare de voir que les vainqueurs de Paris-Nice (Pogacar), Tirreno-Adriatico (Roglic) ou du Tour du Pays basque (Vingegaard) ont chacun remporté trois étapes en plus du classement général, alors que Roglic et Evenepoel se sont partagé quatre succès en Catalogne. Ce qui accentue l’impression de toute-puissance laissée par les principales armadas du peloton.

”Les mecs qui sont au-dessus du lot ont très faim. Ils ont une envie dingue quand ils sont sur les courses après avoir passé plusieurs semaines en altitude”, tente d’expliquer Maxime Monfort.

”Si on se réfère aux grands champions comme Merckx et Hinault, c’était leur mentalité de vouloir tout gagner. Ils ont d’ailleurs parfois critiqué les jeunes qui le faisaient moins qu’eux. Force est de constater que la génération actuelle a compris le message…”, avance Jean-François Bourlart.

Marc Madiot regrette pour sa part d’être arrivé au paroxysme de la domination de certains : “Ces équipes peuvent choisir le jour, l’heure et l’endroit où elles font tout sauter, et elles le font. Chez Groupama-FDJ, on arrive tout de même à exister dans les courses par étapes et dans les classiques. Mais on n’a pas gagné et on ne gagnera pas. Et pour avoir le droit de monter de temps en temps sur un podium World Tour, je peux vous dire qu’on donne tous 100 % de nous-mêmes, sur chaque détail.”

Un cercle vicieux

Quand une course est annoncée un peu plus ouverte, on assiste souvent au même scénario. “Tout le monde veut saisir l’opportunité et l’échappée prend beaucoup de temps à se former, parfois plus de deux heures. Il ne reste alors plus que 80 ou 100 kilomètres à contrôler pour les équipes qui l’ont loupée”, résume Vincent Lavenu. Ce qui transforme souvent une étape promise aux baroudeurs à une nouvelle explication entre gros bras.

”Les courses sont préparées dans le moindre détail par toutes les équipes. Il n’y a plus trop de place pour les surprises. Ces dernières semaines, on a aussi vu certaines équipes comme Ineos faire n’importe quoi et rouler toute la journée pour finalement offrir la victoire aux ténors”, regrette Maxime Monfort.

En laissant toujours moins d’opportunités à leurs adversaires, il semblerait que Pogacar, Roglic, Vingegaard ou Evenepoel profitent d’une situation où tous les autres se tirent dans les pattes quand une demi-occasion se présente. “Les arrangements entre petites équipes pour ne pas rouler les uns sur les autres ? Cela n’existe pas”, assure Marc Madiot. “Il y a des liens d’amitié et parfois des alliés de circonstance entre coureurs ou directeurs sportifs, mais quand vient le moment de se battre, le sport prend le dessus”, confirme Maxime Monfort.

Le coup de gueule de Marc Madiot

Le manager de la Groupama-FDJ est connu pour ses avis tranchés et on a senti qu’il était, de loin, celui de nos quatre interlocuteurs qui était le plus agacé par la situation actuelle. Vincent Lavenu et lui nous ont d’ailleurs rappelé que les équipes françaises ne luttent pas à armes égales avec le reste du peloton : “La loi nous impose de travailler avec des salariés uniquement, quand d’autres équipes font l’économie de plusieurs charges, mais aussi de nombreuses contraintes en travaillant avec des indépendants. Quand on envoie un mécanicien sur une course pendant huit jours, on doit ensuite lui donner huit jours de récupérations. Et bien sûr, quand on négocie avec un coureur, on doit dépenser beaucoup plus d’argent que nos concurrents pour lui proposer un revenu équivalent.”

Le double vainqueur de Paris-Roubaix pointe également l’Union cycliste internationale du doigt : “Je rejoins Patrick Lefevere quand il se plaint des amendes toujours plus nombreuses infligées par l’UCI. Cette année, j’ai aussi payé 50 000 euros de plus qu’en 2022 pour la lutte antidopage et on nous fait payer des indemnités pour la formation des jeunes, alors qu’on n’en touche pas en retour. Et toutes les dépenses augmentent. Un billet d’avion qui coûtait encore 300 euros il y a deux ans peut désormais coûter jusqu’à 1 000 euros. Dans l’autre sens, les indemnités de participation aux grands tours n’ont pas bougé depuis 2009. J’en suis à un point où je compte chaque euro.”

Remonté, le Mayennais affirme que participer au Tour de France lui coûte de l’argent et qu’il en est réduit à faire des croix sur certaines courses du calendrier par manque de moyens et d’effectifs, notamment lié à la législation française. “J’avais des gars motivés et disponibles pour disputer la Flèche brabançonne cette semaine, mais je suis obligé de faire des arbitrages.”

Et de conclure : “Je suis en accord avec mes moyens et mes partenaires, à partir de là, je fais le mieux possible. On est dans le top 10 mondial en ce moment, c’est mieux que ce que prévoit notre budget.” Mais on a bien compris qu’il aimerait voir l’UCI instaurer un système de budgets plafonnés…