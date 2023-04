Christophe Laporte va rester fidèle à Wout van Aert : le Français devrait prolonger chez Jumbo-Visma

En débarquant chez Jumbo-Visma début 2022, Christophe Laporte voulait s’y construire un palmarès alors qu’il ne comptait pas encore la moindre victoire au niveau World Tour, à 29 ans. Moins d’un an et demi plus tard, il détient déjà quatre succès au plus haut niveau, et pas des moindres : une étape (et le maillot jaune) de Paris-Nice, une étape du Tour de France et, depuis ce printemps, Gand-Wevelgem et À Travers la Flandre.