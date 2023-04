Du changement dans le peloton: "Le baroudeur est voué à disparaître"

À lire aussi

”Les stratégies d’équipes ne laissent plus beaucoup de places aux échappées”, juge Vincent Lavenu. Le manager d’AG2R voit tout de même des signes encourageants : “Nans Peters et Dorian Godon ont gagné de belles classiques en partant d’assez loin à Laigueglia et à la Flèche brabançonne. Au niveau World Tour, on a vu Lazkano passer tout près dans À Travers la Flandre. Cela doit être encourageant pour les baroudeurs. S’ils baissent les bras, il n’y aura plus de course…”

Marc Madiot est plus pessimiste : “Le baroudeur est voué à disparaître. Cela fait déjà quelque temps qu’il n’a plus trop sa place. Même quand une échappée va à son terme, la victoire revient à un grand nom. Il faut dire que si cela bagarre pendant 80 kilomètres pour former l’échappée, ce sont forcément des coureurs de premier rang qui parviennent à s’y glisser quand les autres sont cuits. Faites l’exercice de recenser les victoires en échappée dans les grands tours l’année dernière, on a notamment vu Carapaz en gagner deux sur la Vuelta alors qu’il est lui-même un vainqueur de grand tour.”

Les grandes équipes ne sont-elles pas trop gourmandes, au risque de se faire des ennemis ? “Je pense que certaines équipes du top devraient parfois laisser filer une ou l’autre étape. Sur les grands tours, quand la fatigue se fait sentir, c’est toujours bien d’avoir des alliés. Mais ils se sentent peut-être assez forts pour tout contrôler”, avance Maxime Monfort.

”On n’a pas envie d’aller dire à Jumbo de laisser filer une échappée de temps en temps parce que s’ils peuvent tout gagner, ils ont raison de le faire”, reprend Marc Madiot. “Avoir des alliés pour plus tard dans la saison ? Ils n’ont pas besoin d’alliés, ne vous inquiétez pas pour eux.”

Vincent Lavenu avance une autre piste : “On discute parfois avec les organisateurs sur les scénarios de certaines courses, pour leur faire remarquer que tel ou tel tracé n’aboutit à rien de très intéressant. Je me souviens des Boucles de la Mayenne 2021 où nous avions aligné Cosnefroy et Dewulf pour dynamiter la course mais Démare était venu gagner trois des quatre étapes avec un train de sprint bien rôdé. Les organisateurs doivent aussi faire attention à proposer des parcours variés et attractifs.”

Du côté d’Intermarché-Circus-Wanty, Jean-François Bourlart compte sur l’arrivée des grands tours pour voir les baroudeurs à la fête : “On voit que les plus grosses armadas peuvent tout contrôler dans une course d’une semaine mais c’est le charme des grands tours de voir des échappées aller au bout, quand c’est trop dur pour une ou deux équipes de rouler en tête de peloton pendant trois semaines. Je ne pense pas que les grandes équipes ont fait un choix définitif de ne plus laisser partir d’échappée.”

Les “petits” ne se lassent pas (encore)

La domination de quelques équipes et les courses de plus en plus cadenassées limitent fortement les horizons de certains coureurs. Thomas De Gendt s’en plaint parfois au travers de quelques sarcasmes distillés sur les réseaux sociaux. “On connaît Thomas; il aime bien se plaindre. Il se plaignait aussi quand il gagnait”, sourit Maxime Monfort. “Le niveau d’exigence est plus élevé et ça roule plus vite mais nos mecs s’en sortent, on n’a pas à se plaindre.”

Marc Madiot assure qu’il n’y a aucune forme de découragement dans son équipe : “Les gars sont toujours motivés; on a la volonté d’avoir les meilleurs résultats possibles avec nos moyens.” Alors que Jean-François Bourlart est moins catégorique : “Il y a peut-être un peu de lassitude chez certains mais ce n’est que le début de saison, des opportunités arriveront tôt ou tard.”