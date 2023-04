Kopecky deuxième de l’Amstel Gold Race femmes derrière son équipière Vollering : “Je ne suis pas déçue”

Trois victoires (Nokere Koerse, le Tour des Flandres et le Nieuwsblad) et deux deuxièmes places (Strade Bianche et désormais Amstel Gold Race) : la première partie de saison de Lotte Kopecky s’est conclue ce dimanche, à Valkenburg, dans l’allégresse. Même si elle n’a pas gagné, la Belge de 27 ans a vu son équipière Demi Vollering rafler la victoire et offrir un nouveau doublé à l’impressionnante formation SD Worx. “Demi avait terminée deuxième du Tour des Flandres derrière moi et cette fois, les positions sont inversées. On a bien partagé les choses, expliquait-elle dans un grand sourire. Elle voulait absolument gagner cette course et son attaque était prévue. Grâce à sa victoire en solitaire, on n’a pas dû choisir qui ferait le sprint derrière. Cela nous permet de faire un nouveau doublé.”