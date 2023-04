La Jumbo-Visma et Tiesj Benoot (15e) se sont loupés à l’Amstel : “Je n’ai pas pu suivre Pogacar”

Dominateurs en début de printemps, les coureurs de la formation Jumbo-Visma ont plus de difficultés à faire parler la poudre, depuis le Tour des Flandres. Ce dimanche, à domicile, ils ont été décevants. Tosh van der Sande avait pourtant été l’un des investigateurs de l’échappée décisive mais il n’a pas pu suivre le groupe Pogacar dans le Cauberg. Au final, c’est Tiesj Benoot qui termine coureur le mieux classé à la… 15e place. “Je n’ai pas pu suivre le groupe Pogacar car sa première attaque s’est déroulée sur une route étroite et j’étais un peu en retrait, vers la 40e position”, a-t-il expliqué après la course. “Toutes les équipes n’étaient pas représentées devant et j’avais bon espoir qu’on revienne mais malgré un écart redescendu à 20 secondes, cela n’a jamais été le cas. Ce n’était pas une bonne journée.”