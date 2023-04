Ce n’est pas un hasard si Liège-Bastogne-Liège porte le nom de La Doyenne. En effet, la première édition de cette course d’un jour remonte à 1892 ! Les deux premières courses étaient alors des courses d’amateurs, et depuis 1894, elles sont réservées aux coureurs professionnels. Liège-Bastogne-Liège s’inscrit dans la liste des grandes classiques cyclistes qui remontent à plus d’un siècle, lors des débuts du cyclisme : Milan-San Remo (1907), le Tour des Flandres (1913), Paris-Roubaix (1896) et le Tour de Lombardie (1905). Aucun de ces monuments du cyclisme n’est aussi ancien que Liège-Bastogne-Liège.

Le premier vainqueur était… un boxeur

Lorsque Liège-Bastogne-Liège fut lancée, le cyclisme professionnel n’en était encore qu’à ses premiers pas. Les coureurs se consacraient souvent à d’autres activités ou présentaient un parcours totalement différent. Prenons l’exemple du Liégeois Léon Houa. Boxeur à l’origine, il n’avait pour ainsi dire jamais enfourché un vélo de course lorsqu’il abandonna le ring de boxe pour se lancer dans une carrière de cycliste. Quatre mois plus tard, il décrochait déjà la première victoire de Liège-Bastogne-Liège en 1892. Houa se révélait être doté d’un talent inné. Vainqueur des éditions 1893 et 1894, il fut couronné cette dernière année du tout premier titre de champion de Belgique de cyclisme. Après sa carrière de cycliste, Houa était toujours en quête de vitesse, mais au volant d’une voiture, en tant que pilote de course pour un constructeur automobile.

Une course, deux vainqueurs

Certaines éditions de Liège-Bastogne-Liège sont vraiment mémorables, comme ce fut le cas en 1957. Non seulement en raison des conditions météorologiques infernales, mais aussi parce que pour la première (et unique) fois dans l’histoire de cette course, il y a eu… deux vainqueurs ! La tête de course, avec entre autres Germain Derycke, a dû s’arrêter subitement à Trois-Ponts pour une barrière de chemin de fer. Ses compagnons d’échappée en ont fait fi et l’ont dépassée, ce qui a incité Derycke à commettre la même infraction. Lorsque Frans Schoubben, arrivé deuxième au finish à Liège, apprend que Derycke a ignoré et franchi la barrière, il proteste la victoire. C’est ainsi que les organisateurs proclamèrent deux vainqueurs : Derycke ET Schoubben.

Neige-Bastogne-Neige

La météo belge capricieuse joue parfois des tours aux coureurs lors de Liège-Bastogne-Liège. Affronter la pluie, le froid ou le vent fait partie du jeu, mais parfois, la neige est aussi au rendez-vous. Par exemple, au cours de l’édition de 1957 précédemment citée, mais aussi lors de la course de 1980, qui s’est déroulée entièrement sous la neige, et est connue sous le nom de Neige-Bastogne-Neige. Sur les 174 participants, 100 avaient déjà abandonné après 100 km, et seuls 21 coureurs ont pu atteindre la ligne d’arrivée. Le plus courageux et le plus rapide fut le Français Bernard Hinault.

Les héros de Liège-Bastogne-Lièges

81 coureurs différents ont déjà remporté Liège-Bastogne-Liège, dont 60 Belges. Le grand champion n’est autre qu’Eddy Merckx, avec cinq victoires à son actif (en 1969, 1971, 1972, 1973 et 1975). Il méritait donc doublement ce monument sur la Côte de Stockeu à Stavelot. Cette année, la 109e édition sera organisée par A.S.O., et Škoda en sera le fier partenaire automobile. Ce sera la première fois depuis longtemps que Liège-Bastogne-Liège sera parcourue sans le héros local Philippe Gilbert ou le quadruple vainqueur Alejandro Valverde, retraité du cyclisme. Peut-être Remco Evenepoel deviendra-t-il la nouvelle star de ce monument du cyclisme après sa victoire de l’année dernière ?

