L’attaque lointaine, la meilleure défense de Pogacar

Classique Endroit de sa première accélération Type de victoire Amstel Gold Race 2023 86 kilomètres de l'arrivée En solitaire Tour des Flandres 2023 55 kilomètres de l'arrivée En solitaire Clasica Jaen Pairaiso 2023 42 kilomètres de l'arrivée En solitaire Tour de Lombardie 2022 19 kilomètres de l'arrivée En solitaire GP de Montréal 2022 11 kilomètres de l'arrivée Au sprint (à cinq) Strade Bianche 2022 50 kilomètres de l'arrivée En solitaire Tour de Lombardie 2021 19 kilomètres de l'arrivée Au sprint (à deux) Liège-Bastogne-Liège 2021 13 kilomètres de l'arrivée Au sprint (à cinq)

Tour des Flandres 2023. Le coureur de la formation UAE Emirates avait placé sa première attaque à 55 kilomètres de l’arrivée. Et il a définitivement lâché van der Poel à 18 kilomètres du but, dans le Vieux Quaremont.

Clasico Jaen Paraiso 2023. Pour sa course de rentrée le 13 février dernier sur la classique espagnole, le Slovène avait déjà réalisé sa spéciale en l’emportant au terme d’un solo de 42 kilomètres qui en disait long sur ses intentions de la saison.

Tour de Lombardie 2022. Pogacar avait placé une accélération à 19 kilomètres du but, que Mas et Landa avaient suivie avant de rapidement céder et de laisser partir Pogi seul.

Grand Prix Cycliste de Montréal 2022. Le Slovène était revenu sur l’échappée à 11 kilomètres de l’arrivée avant d’accélérer les débats pour finir par régler un groupe de cinq coureurs, dont Wout van Aert, au sprint.

Strade Bianche 2022. Personne n’a oublié le raid solitaire de Pogi lors des Strade Bianche en 2022. Son attaque dans le secteur de Monte Sante Marie, le tronçon gravel le plus compliqué du jour (50 kilomètres de la ligne), avait fait la différence. Il était arrivé en solitaire à la Piazza del Campo.

Tour de Lombardie 2021. Pour son deuxième Monument, Pogacar s’était déjà imposé avec son style caractéristique, en attaquant à 37 kilomètres de l’arrivée puis en réglant Masnada dans un duel à deux.

Liege-Bastogne-Liège 2021. Pour s’emparer de son premier monument, Pogacar s’était extirpé dans la Roche aux Faucons (13 kilomètres de la ligne) avec un groupe cinq coureurs, dont Alaphilippe et Valverde, qu’il avait battu au sprint.