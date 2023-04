Lefevere : “La sélection pour le Giro ? On ne change pas une équipe qui gagne”

Interrogé par la RTBF après l’Amstel Gold Race, Patrick Lefevere a donné des nouvelles du champion du monde. “Je n’ai pas de contacts quotidiens avec Remco mais il est bien entouré par un entraîneur, un mécano et un soigneur. Pour les quelques échanges que j’ai avec lui, il me semble confiant. Je sais qu’ils ont fait 220 kilomètres hier (samedi, NdlR) donc la préparation se poursuit. Le stage en altitude est très important, il apporte des globules rouges. Et il permet aussi d’être dans un environnement idéal pour travailler l’endurance, la vitesse et la diététique.”

Se pose alors la question de la sélection qui l’entourera en Italie : “C’est aussi important pour Remco de travailler avec ses équipiers, ses hommes de confiance qui étaient avec lui à la Vuelta notamment. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit… On a les huit coureurs en tête pour le Giro mais on va préparer dix coureurs pour remédier à d’éventuelles blessures ou maladies”, ajoute le manager de Soudal-Quick Step.

Lors de sa victoire au Tour d’Espagne, le Brabançon avait pu compter sur Vervaeke, Van Wilder, Serry, Masnada, Devenyns, Cavagna et Alaphilippe. Les deux derniers cités devraient plutôt prendre part au Tour de France. Jan Hirt et Mattia Cattaneo pourraient les remplacer alors que Davide Ballerini et Josef Cerny sont d’autres postulants.