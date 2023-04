Courses de gravel, rôle dans le staff de Movistar, projet de formation : la nouvelle vie d’Alejandro Valverde

Une première course de Gravel le jour de Liège-Bastogne-Liège

Même s’il assure avoir pris “un peu de poids” depuis le Tour de Lombardie (6e), sa dernière course dans le peloton pro début octobre, Alejandro Valverde a toujours les traits émaciés par un entraînement pratiquement quotidien. Il se dit même que le compteur du Murcien renseignerait davantage de kilomètres que l’année dernière à la même période…

Vlaverde continue de s'entraîner comme avant sa retraite. ©Movistar Team/Gobik.

Cet hiver, El Imbatido a ainsi participé au stage de préparation de la Movistar comme s’il était toujours l’un des membres du noyau de la formation espagnole. “Je me sens toujours coureur c’est vrai, je n’ai pas véritablement débranché, confiait-il à L’Equipe juste avant Noël. Je continue de m’entraîner avec les autres coureurs comme si cette intersaison était une trêve hivernale de plus. Je remarquerai sans doute davantage le changement lorsque mes ex-équipiers partiront sur les courses sans moi… ”

Une phrase aux contours nostalgiques qui dessine cette retraite comme une forme de déchirement plutôt que l’excitant début d’un nouveau chapitre. “Toute chose doit avoir un début et une fin, mais le cyclisme n’a jamais été synonyme de sacrifice pour moi, continue celui qui s’était encore classé deuxième l’année dernière au sommet du Mur de Huy derrière Dylan Teuns. Je crois que j’étais tout simplement fait pour cela.”

Accro à l’adrénaline de la compétition, Alejandro Valverde a décidé de continuer à entretenir sa dépendance puisqu’il s’alignera sur sa toute première épreuve de gravel, La Indomable (manche de l’UCI World Series, 98 kilomètres pour 2,500 mètres de dénivelé positif autour d’Almeria) ce dimanche, le jour d’un Liège-Bastogne-Liège qu’il a remporté à quatre reprises. Bala sera en effet la tête de gondole du nouveau projet offroad de l’équipe Movistar auquel participeront également Ivan Garcia Cortina (5e du GP de l’E3), Ana Dillana et Hayley Simmonds.

Pour préparer au mieux ce rendez-vous, l’Espagnol n’a rien laissé au hasard en accompagnant Enric Mas (leader de la formation Movistar sur les classiques wallonnes) lors d’un stage en altitude en Sierra Nevada avant de participer à une cyclosportive au Portugal, au début du mois, en compagnie de l’ancien champion olympique Samuel Sanchez.

Un rôle dans le staff encore à préciser

Bien conscient que l’expérience et le vécu de l’ancien champion du monde avaient valeur de véritable trésor, les dirigeants de la formation Movistar ont réservé une place sur mesure à Valverde dans leur staff technique. Même s’il n’y occupe pas encore de véritable fonction officielle, le coureur aux 133 succès UCI fait valoir son expertise dans un rôle dont les contours sont encore à définir.

Le Murcien avait pris place dans la voiture de la Movistar lors de Jaen Paraiso Interior. ©D. R.

Lors de la Jaen Paraiso Interior, mi-février, il a ainsi pris place pour la toute première fois dans la voiture de l’équipe Movistar aux côtés de Chente Garcia Acosta. “On vit le stress de la course d’une manière très différente depuis cette position que sur le vélo, juge Valverde. J’avoue que j’étais assez nerveux mais j’apprends aux côtés de Chente qui possède un gros vécu dans ce rôle. Je ne me vois pas actuellement à temps plein dans cette fonction car j’ai envie de profiter du vélo d’une manière différente, en étant moins sur les routes que lorsque j’étais coureur par exemple. Mais il est important pour moi de continuer à découvrir les autres rouages d’une formation pro.”

Un projet de formation

Depuis plusieurs années déjà, Alejandro Valverde s’investit également dans la formation des jeunes talents. Cette année, son projet Valverde Team-Ricardo Fuentes pilotera ainsi quatre équipes garçons et filles actives pour certains sur les manches de la Coupe d’Espagne avec, pour finalité, tant de favoriser la pratique du cyclisme en compétition dans sa région de Murcie grâce à une école de cyclisme que de tenter de faire éclore les plus grands talents chez les pros. Un vivier duquel pourrait donc bien sortir le prochain vainqueur espagnol de la Flèche Wallonne…