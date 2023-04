Deuxième top 10 en quatre jours pour le jeune Maxim Van Gils (Lotto Dstny) : “Pourtant, je n’avais pas les meilleures jambes”

”Pour une première Flèche wallonne, je suis très satisfait”, explique le coureur de Lotto Dstny. “Je n’avais pas les meilleures jambes mais l’équipe a été super forte. J’aurais peut-être pu finir dans le top 5 si j’avais été un peu mieux. J’aurais pu tenir plus longtemps à fond dans un très bon jour. J’étais mal placé au pied du Mur et remonter m’a demandé beaucoup d’énergie. Mais ce top 10 me satisfait. Je reviendrai ici l’année prochaine avec beaucoup de confiance.”

Ce beau résultat à Huy est aussi encourageant en vue de Liège-Bastogne-Liège, dimanche. Une Doyenne où il sera surveillé. “Ce sera une autre course et je serai peut-être mieux qu’aujourd’hui. Mais on sait tous à quel point ce Monument est exigeant et il faudra bien récupérer d’ici là.”

guillement "Pour battre Pogacar? Il faut être dans le meilleur jour de sa vie."

Comme ce mercredi, le favori au départ se nommera Tadej Pogacar. “Il est super fort. C’est un phénomène. Dans le Mur, je ne l’ai même pas vu démarrer, j’ai juste compris qu’il avait gagné quand j’ai vu ses mains en l’air (rires). Pour le battre, il faut avoir le meilleur jour de sa vie.”