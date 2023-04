La Flèche Wallonne et son arrivée incomparable : “Au Mur de Huy, c’est le Mondial de l’effort lactique”

”Cette arrivée de la Flèche Wallonne est incomparable, elle est unique sur la saison”, commente le Français Benoît Cosnefroy. Le récent troisième de la Flèche Brabançonne, abonné aux places d’honneur sur les classiques (deuxième de l’Amstel Gold Race l’an passé, battu à la photo-finish par Michal Kwiatkowski), n’a encore jamais gagné à Huy (cet ancien vainqueur du Grand Prix de Québec ou de Plouay s’y est classé deuxième en 2020, devancé par Marc Hirschi, en automne, quand la course avait été décalée en fin de saison lors de la pandémie). Mais il voue un amour fou à cette montée sèche et pentue.

guillement "Il y a vraiment peu de courses sur la saison sur lesquelles les coureurs arrivent dans un tel état à l’arrivée."

Quand on lui dit que les suiveurs s’ennuient parfois en regardant la Flèche Wallonne, dans la foulée des épreuves flandriennes souvent dynamitées de partout et la plupart du temps loin de l’arrivée, le coureur d’AG2R-Citroën ne s’offusque pas. Il comprend la remarque.

Profil du mur de Huy ©IPM Graphics

“Un peloton groupé au pied de la dernière ascension du Mur de Huy et un sprint dans cette montée, oui, c’est chaque année le scénario attendu, c’est chaque saison la même histoire, explique-t-il en souriant. Franchement, sur cette épreuve, je ne vois pas l’intérêt d’attaquer avant la dernière montée du Mur de Huy. Cela ne s’y prête pas. C’est comme une course promise à un sprint massif, un sprint particulier, dans un véritable mur. Le but de cette course, c’est d’arriver le plus frais possible avant cette dernière ascension. La Flèche Wallonne, c’est un peu le Championnat du Monde de l’effort tactique concentré en un bon kilomètre, le dernier de cette classique. Alors oui, elle peut se résumer à une longue course d’attente et je peux comprendre le côté frustrant pour les spectateurs ou les suiveurs mais c’est aussi, selon moi, le côté magnifique de cette épreuve. Il y a vraiment peu de courses sur la saison sur lesquelles les coureurs arrivent dans un tel état à l’arrivée. Une fois au sommet, une fois la ligne franchie, tu es au bout, tu ne sais plus pédaler, comme à la Flèche. Tout s’y joue sur un kilomètre. Même si je préfère les courses offensives en tant que coureur, je n’ai pas envie que le scénario de cette épreuve change.”