La raison pour laquelle les amateurs de vélo aiment ŠKODA

1. Fixez vos objectifs

Réveillez l’esprit de compétition qui sommeille en vous en vous fixant des objectifs clairs. Que vous soyez un cycliste débutant ou expérimenté, un défi personnel est l’un des meilleurs moyens de vous motiver et de persévérer. Cet objectif peut varier fortement. Voulez-vous pouvoir rouler plus longtemps ? Dans ce cas, établissez un programme d’entraînement sur plusieurs semaines afin d’augmenter progressivement votre niveau d’endurance. Vous pouvez aussi essayer de réaliser votre parcours habituel en un temps record. Grâce à l’application Strava, vous pouvez comparer vos performances avec d’autres cyclistes. Un autre objectif serait de vous préparer à participer à l’une des nombreuses courses cyclo pour amateurs. Cependant, soyez réaliste et n’oubliez pas que des champions comme Wout van Aert ou Remco Evenepoel ont beaucoup plus de temps d’entraînement (et de talent).

2. Entretenez votre vélo

Un vélo en parfait état de marche peut vous motiver à prendre la route plus souvent. Vérifiez que tout fonctionne comme il se doit. Quelques petites améliorations peuvent vous rendre un réel service. Pensez par exemple à une meilleure selle, à un ruban de direction ou à un nouveau jeu de roues. Une nouvelle tenue de cycliste – par exemple le maillot de votre coureur préféré – peut également vous inciter à faire plus de vélo. Il y en a pour tous les budgets.

3. Planifiez des sorties régulières

Craignez-vous de ne pas tenir vos bonnes résolutions de cycliste ? Veillez alors à en faire une activité régulière. Conseil : lier l’habitude de faire du vélo à une autre habitude rendra les choses plus faciles. Planifiez vos sorties à vélo dans votre agenda, de cette manière, vous ne les oublierez pas ! Vous risquerez moins d’abandonner “parce qu’il n’y a pas de soleil” ou “parce que vous avez trop de travail en ce moment”. Faire du vélo à deux est très motivant pour certains, mais ne laissez pas vos projets dépendre de la disponibilité des autres. Rouler seul a aussi ses avantages.

4. Envisagez le club de cyclisme

Vous préférez faire du vélo en groupe et vous souhaitez partager votre passion avec d’autres cyclistes ? Dans ce cas, cherchez un club de cyclisme près de chez vous. Comme nous le disions, la Belgique est un pays féru de cyclisme. Les clubs de cyclisme ne manquent donc pas ! Il existe de nombreuses possibilités pour les hommes, les femmes et les enfants. C’est une façon agréable de rencontrer de nouvelles personnes, et l’esprit de groupe vous aide à poursuivre vos efforts à vélo.

5. Faites en sorte que votre sortie soit enrichissante

Transporter votre vélo en voiture pour vous rendre dans des endroits un peu plus éloignés de chez vous est également un bon moyen de faire de belles découvertes. Placez votre vélo dans le coffre, ou procurez-vous un porte-vélos. La Škoda, spacieuse, est la voiture idéale ! Ce n’est pas un hasard si cette marque est aussi populaire auprès des passionnés de vélo et des équipes cyclistes. Avec votre vélo, vous pouvez explorer d’autres régions. Tracez un itinéraire qui vous plait ou planifiez une sortie dans une région dont les routes sont adaptées aux cyclistes. Peut-être pourrez-vous gravir une montagne du Tour lors de vos vacances en France ? Toutes les raisons sont bonnes pour intensifier votre pratique du vélo !

