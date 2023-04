Révélation belge de l’Amstel, Van Gils veut confirmer à la Flèche Wallonne

À lire aussi

Le puncheur-grimpeur, meilleur Belge sur la classique néerlandaise, espère aller chercher un aussi bon résultat ce mercredi, au sommet du Mur de Huy. “Mon Top 10 de dimanche, sur une course aussi relevée que l’Amstel Gold Race, me donne confiance, nous explique-t-il, au téléphone. J’espère confirmer ce mercredi, sur la première des deux courses wallonnes. Mais je l’aborde un peu dans l’inconnu. Ce sera ma première participation à cette épreuve, je ne sais donc pas trop à quoi m’attendre sur ce Mur de Huy en course. Je l’ai déjà monté à l’entraînement, notamment lors de notre reconnaissance, lundi, avec Andreas Kron et Harry Sweeny. Et je peux confirmer qu’il est bien pentu et très raide ! C’est vraiment dur, un vrai mur. À l’Amstel Gold Race, dimanche, je savais où j’arrivais, car j’y avais déjà participé la saison dernière. Je sentais que si je m’y présentais dans un bon jour, un Top 10 était possible aux Pays-Bas.”

guillement "Je forme avec un bon duo avec Andreas Kron, en grande forme, et nous aurons aussi Sylvain Moniquet qui sera à domicile, chez lui."

C’était son objectif, et il l’a réussi. Avant de s’attaquer au triptyque ardennais, il avait souligné qu’une place parmi les dix meilleurs pouvait aussi être envisageable à Huy. Mais, toujours en phase de découverte, à la recherche de ses limites, il se montre prudent par rapport à ses ambitions. “D’autant plus que la concurrence sera très élevée”, ajoute-t-il, faisant référence à un client comme Tadej Pogacar, le Cannibale de ce début de saison, le phénomène de ces dernières années.

Parfaitement remis de la maladie qui l’avait poussé à faire l’impasse sur la Flèche Brabançonne, mercredi dernier, Maxim Van Gils espère se voir pousser dans ailes, dans le Mur, et d’y être encore plus une révélation. “Sur le papier, ce n’est pas vraiment le type d’ascension que je préfère, mais dans le cadre d’une arrivée, cette montée peut me convenir, je pense.”

Ancien vainqueur de la Classique des Alpes chez les juniors, Van Gils avait souvent fait parler de lui, chez les jeunes, sur les épreuves pour grimpeurs et puncheurs. “Quand j’étais chez les cadets et les juniors, j’allais souvent rouler dans les Ardennes, notamment lors des stages avec l’équipe nationale des juniors, se rappelle-t-il. Depuis, j’y vais finalement assez peu, c’est à deux heures de route de chez moi, j’habite de l’autre côté du pays, à Wuustwezel, à la frontière des Pays-Bas, entre Anvers et Breda.”

À lire aussi

Il aime aussi désormais rouler dans les Alpes. Sa copine habite à Grenoble. “J’y ai passé une bonne partie de l’hiver, j’y ai fait beaucoup de dénivelé, cela m’a aidé en début de saison”, nous avait-il expliqué sur le Tour d’Oman, où il s’était classé deuxième d’une étape et sixième du classement final, avant de terminer deux fois quatrième d’étapes sur le Tour de Catalogne (derrière Roglic, Evenepoel et Schelling et devant Ciccone sur l’étape d’ouverture) et deuxième, dans la bonne échappée, de la Volta Liburg Classic, où l’Australien Kaden Groves l’a empêché de succéder à son coéquipier Arnaud De Lie. “La victoire n’était pas loin en ce début de saison, j’espère l’obtenir à nouveau, c’est la raison pour laquelle je m’entraîne tous les jours”, commente l’ancien vainqueur d’une étape et du classement final du Tour d’Arabie Saoudite.

guillement "Quand on pense à la Flèche Wallonne, forcément, on pense à toutes les victoires de Valverde."

A-t-il des souvenirs particuliers de la Flèche Wallonne, d’une victoire ou de la prestation d’un Belge au sommet du Chemin des Chapelles ? “Je n’avais pas l’habitude de regarder les courses à la télévision quand j’étais plus jeune, répond-il. Mais j’ai plus suivi ces dernières années. Forcément, quand on pense à la Flèche Wallonne, on a le souvenir d’Alejandro Valverde. Il a tant gagné là-bas…”

Il aura le dossard 41, ce mercredi. Probablement avec un rôle protégé. “À nous de déterminer au briefing la tactique d’équipe, mais nous avons un bon collectif pour cette épreuve. Je forme un bon duo avec Andreas Kron, qui est à un très haut niveau actuellement. On verra où on sera aussi Sylvain Moniquet, qui sera chez lui, à domicile, sur ses routes d’entraînement.”

Le coureur namurois, offensif en 2021 sur la Flèche Wallonne et 28e l’an passé, n’était pas dans sa meilleure forme ces dernières semaines. Mais il a montré sur la Classic Grand Besançon Doubs (treizième) et sur le Tour du Doubs (douzième), vendredi et dimanche, qu’il monte en puissance. “J’ai enfin retrouvé des bonnes sensations, cela donne le moral pour cette épreuve qui me tient à cœur, sur laquelle nous avons des chances d’aller faire des résultats avec Kron et Van Gils, en très grande forme d’après ce que j’ai entendu. ”

La tactique reste, sur le papier, simple pour la Flèche Wallonne. “Je n’y ai jamais participé, mais je sais que c’est une lutte pour être le plus frais possible à l’arrivée, une longue course d’attente sur un parcours exigeant”, ajoute Maxim Van Gils. “Cela rend cette course très spéciale. Elle peut se résumer à un sprint dans un mur et cela en fait sa particularité, mais aussi son charme. J’ai envie de découvrir ce scénario ce mercredi Je serais déçu si ce n’était pas le cas.”

À lire aussi

Avant de mettre le cap sur sa première Doyenne, dimanche. “Une course qui promet d’être encore plus dure. Je pense que pour le moment, ma course de rêve est l’Amstel Gold Race, dont j’aime bien le déroulement et qui me convient mieux.” Après le dernier monument du printemps, il prendra du repos, avant de partir en stage en altitude, à la Sierra Nevada, pour préparer le Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes et le Critérium du Dauphiné.