Philippe Gilbert: “Ce sera dur de battre Pogacar à Liège !”

A-t-il été marqué par un fait de course ? “Je vois que cela roule toujours aussi vite !, répond-il avec un grand sourire. C’était d’ailleurs assez impressionnant de voir les vitesses, notamment en début de course. Maintenant, le parcours était dessiné pour avoir une course rapide, avec des lignes droites et des grandes routes.”

guillement "On voit qu'il est en mode gestion pour dimanche."

Forcément, la nouvelle victoire de Pogacar a marqué les esprits. Y compris celui de l’ancien champion du monde. “On a pu voir qu’il a bien géré sa course, continue Gilbert, toujours aussi affûté. Il a très bien utilisé son équipe UAE Emirates. Il ne s’est pas découvert, il n’a pas utilisé trop d’énergie.”

Avant de faire parler la poudre dans le Mur de Huy et de conquérir une nouvelle victoire de prestige. “Il était costaud, c’est évident, mais on voit aussi qu’il est en mode gestion pour dimanche, pour Liège-Bastogne-Liège. Et ça, c’est un bon signe !”

Le dernier lauréat du triplé Amstel Gold Race – Flèche wallonne – Liège-Bastogne-Liège (c’était en 2011, lors de l’année de rêve de Gilbert) a bien conscience que le Slovène peut également remporter, la même saison, les trois grandes classiques ardennaises (le Liégeois avait pour sa part également gagné la Flèche brabançonne lors de cette même saison, mais Pogacar n’était pas, mercredi dernier, sur la classique disputée entre Louvain et Overijse). “Franchement, cela va être dur pour les autres coureurs, pour les autres formations de le battre dimanche, ajoute Gilbert. Parvenir à s’imposer, à le devancer quand il est dans un tel état de forme, ce n’est vraiment pas facile. Tadej est vraiment redoutable. Il est très fort. Mais il est aussi très malin sur le vélo. Je trouve qu’il roule très bien en course, il a une bonne vision. Et, en plus, il va vite au sprint en cas d’arrivée dans un groupe. Honnêtement, je le répète, ce n’est pas facile de le battre !”

Comment va-t-il vivre Liège-Bastogne-Liège ? Sa première Doyenne en tant que… jeune retraité des pelotons ? “Je ne serai pas sur place, car je devrai être à Paris, en studio (NdlR : pour Eurosport) notamment pour les émissions Les Rois de la Pédale, avant et après la course. C’est dommage de ne pas être à Liège, mais c’est comme ça !”