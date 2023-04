Où voir les coureurs, l’itinéraire-horaire, les difficultés du parcours ou l’historique : tout savoir sur la 109e édition de Liège-Bastogne-Liège

Les coureurs belges ont gagné 49 fois, ou 59 en comptant les éditions pour amateurs ou indépendants. On y recense également 12 victoires italiennes, 6 suisses, 4, ou 5, françaises, 4 néerlandaises et espagnoles, 3 kazakhes, irlandaises et luxembourgeoises, 2 allemandes, danoises et slovènes, 1 américaine, russe et australienne. En 1957, les Belges Frans Schoubben et Germain Derijcke ont été déclarés vainqueurs ex-aequo, nous n’avons compté qu’une victoire pour la Belgique.

Le record de succès appartient à Eddy Merckx, avec cinq victoires (1969, 1971, 1972, 1973 et 1974). Derrière, il y a les 4 succès conquis par l’Italien Moreno Argentin (1985, 1986, 1987 et 1991) et l’Espagnol Alejandro Valverde.

Un changement sur le parcours, long de 258,5 km, est à signaler pour l’édition 2023. Ceci au niveau de la côte de la Redoute. Cela devrait dynamiser la Doyenne. Les coureurs et coureuses obliqueront vers la droite, à quelque 300 mètres du sommet, dans la partie la plus dure de la côte emblématique pour aller chercher, après une descente, la côte de Cornémont, non officiellement répertoriée, et attaquer la côte des Forges avant la montée finale de la Roche-aux-Faucons et l’arrivée au Quai des Ardennes d’où la course sera partie quelques heures plus tôt.

Dix côtes seront au menu

Côte de La Roche-en-Ardenne : km 69,7 (2,8 km à 6,2 %)

Côte de Saint-Roch : km 117 (1 km à 11,2 %)

Côte de Wanne : km 173,5 (3,6 km à 5,1 %)

Côte de Stockeu : km 180 (1 km à 12,5 %)

Côte de la Haute-Levée : km 184,2 (2,2 km à 5 %)

Col du Rosier : km 198,5 (4,4 km à 5,9 %)

Côte de Desnié : km 211,8 (1,6 km à 8,1 %)

Côte de la Redoute : km 224,5 (1,6 km à 9,4 %)

Côte des Forges : km 235,2 (1,3 km à 7,8 %)

Côte de la Roche-aux-Faucons : km 245,2 (1,3 km à 11 %).

Le profil de Liège-Bastogne-Liège ©ASO/IPM Graphics

L’itinéraire-horaire complet

(Lieu, km à parcourir, km parcourus, caravane, moyenne 43 km/h, 41 km/h, 39 km/h)

LIEGE 258.1 0 09:20 10:35 10:35 10:35

EMBOURG (CHAUDFONTAINE) 256.5 1.6 09:22 10:37 10:37 10:37

BEAUFAYS (CHAUDFONTAINE) (N30-N62) 253.4 4.7 09:27 10:42 10:42 10:42

N62 LOUVEIGNÉ (SPRIMONT) (N62-N666) 244.4 13.7 09:41 10:54 10:55 10:56

N666 DEIGNÉ 241 17.1 09:46 10:59 11:00 11:01

SOUGNÉ-REMOUCHAMPS (N666-N633) 237.9 20.2 09:51 11:03 11:05 11:06

N633 AYWAILLE (N633-N30) 236 22.1 09:54 11:06 11:07 11:09

N30 HARZÉ 230.8 27.3 10:02 11:13 11:15 11:17

HOUSSONLOGE 228.3 29.8 10:06 11:16 11:19 11:21

WERBOMONT (FERRIÈRES) 222.5 35.6 10:15 11:25 11:27 11:30

LUXEMBOURG () 10:18 11:27 11:30 11:33

LIÈGE () 10:18 11:27 11:30 11:33

LUXEMBOURG () 10:19 11:28 11:31 11:34

CHAMP-DE-HARRE (STOUMONT) 219.8 38.3 10:19 11:28 11:31 11:34

ZONE DE COLLECTE 217.9 40.2 10:22 11:31 11:34 11:37

CHÊNE AL PIERRE 216.8 41.3 10:24 11:33 11:35 11:39

MANHAY (N30-VC) 212.2 45.9 10:31 11:39 11:42 11:46

VC OSTER 209.4 48.7 10:35 11:43 11:46 11:50

MOULIN CRAHAY 207.8 50.3 10:37 11:45 11:49 11:52

FREYNEUX 207 51.1 10:39 11:46 11:50 11:54

LAMORMENIL 205.7 52.4 10:41 11:48 11:52 11:56

DOCHAMPS (VC-N841) 203.1 55 10:45 11:52 11:55 12:00

N841 SAMRÉE (N841-N89) 199.9 58.2 10:49 11:56 12:00 12:04

N89 LA ROCHE-EN-ARDENNE (N89-N834) 192.2 65.9 11:01 12:07 12:11 12:16

N834 CÔTE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE 188.4 69.7 11:07 12:12 12:17 12:22

ZONE DE COLLECTE 187.2 70.9 11:09 12:14 12:19 12:24

ORTHO 183.7 74.4 11:14 12:19 12:24 12:29

BERTOGNE (N834-N826) 175.1 83 11:28 12:31 12:36 12:43

N826 GIVES 171.5 86.6 11:33 12:36 12:42 12:48

TROUHÉROUL (N826-N854) 170.4 87.7 11:35 12:37 12:43 12:50

N854 GIVRI 168.5 89.6 11:38 12:40 12:46 12:53

ROUETTE 167.1 91 11:40 12:42 12:48 12:55

CHAMPS 165.5 92.6 11:42 12:44 12:50 12:57

SAVY (N854-N834) 161.2 96.9 11:49 12:50 12:57 13:04

N834 BASTOGNE (N834-VC-N30) 160.3 97.8 11:50 12:51 12:58 13:05

N30 ROND-POINT LA DOYENNE 157.8 100.3 11:54 12:55 13:02 13:09

ZONE DE COLLECTE 156 102.1 11:57 12:57 13:04 13:12

FOY 153.3 104.8 12:01 13:01 13:08 13:16

NOVILLE 151.1 107 12:05 13:04 13:12 13:20

CARREFOUR N30-VC 149 109.1 12:08 13:07 13:15 13:23

VC VAUX 148 110.1 12:09 13:09 13:16 13:24

CARREFOUR VC-N826 145.2 112.9 12:14 13:12 13:20 13:29

N826 MABOMPRÉ 144.4 113.7 12:15 13:14 13:21 13:30

HOUFFALIZE (N826-N30-VC) 138.8 119.3 12:23 13:21 13:30 13:38

VC CÔTE DE SAINT-ROCH 137.2 120.9 12:26 13:24 13:32 13:41

CARREFOUR VC-N30 136.8 121.3 12:27 13:24 13:32 13:42

N30 CARREFOUR N30-VC 135.8 122.3 12:28 13:26 13:34 13:43

VC VISSOULE 134 124.1 12:31 13:28 13:37 13:46

TAVIGNY (VC-N838) 132 126.1 12:34 13:31 13:39 13:49

N838 CETTURU 129.1 129 12:38 13:35 13:44 13:53

STEINBACH (GOUVY) 124.1 134 12:46 13:42 13:51 14:01

LIMERLÉ (GOUVY) (N838-VC-N838) 122.1 136 12:49 13:45 13:54 14:04

CARREFOUR N838-VC 117.3 140.8 12:57 13:51 14:01 14:12

VC CARREFOUR VC-N892 115.8 142.3 12:59 13:53 14:03 14:14

N892 HALCONREUX (GOUVY) 115.4 142.7 12:59 13:54 14:04 14:14

COURTIL (GOUVY) (N892-N878-VC) 113.2 144.9 13:03 13:57 14:07 14:18

CARREFOUR VC-N68 110.9 147.2 13:06 14:00 14:10 14:21

N68 BOVIGNY 110.8 147.3 13:07 14:00 14:11 14:22

HONVELEZ (GOUVY) 110.1 148 13:08 14:01 14:12 14:23

ZONE DE COLLECTE 109.5 148.6 13:09 14:02 14:12 14:24

SALMCHÂTEAU 106 152.1 13:14 14:07 14:17 14:29

VIELSALM (N68-N675-N823) 104.6 153.5 13:16 14:09 14:20 14:31

N823 NEUVILLE (N823-VC) 101.4 156.7 13:21 14:14 14:24 14:36

VC BURTONVILLE 99.4 158.7 13:24 14:16 14:27 14:39

CARREFOUR VC-N675 96.7 161.4 13:28 14:20 14:31 14:43

N675 PETIT-THIER (N675-VC) 95.3 162.8 13:30 14:22 14:33 14:45

VC CÔTE DE MONT-LE-SOIE 93.3 164.8 13:33 14:25 14:36 14:48

GRAND-HALLEUX (VC-N68-VC) 88.9 169.2 13:40 14:31 14:43 14:55

LIÈGE () 13:43 14:33 14:45 14:58

LA VAUX (TROIS-PONTS) 86.6 171.5 13:44 14:34 14:46 14:59

CÔTE DE WANNE 85 173.1 13:46 14:36 14:48 15:01

WANNE (TROIS-PONTS) 84.6 173.5 13:47 14:37 14:49 15:02

WANNERANVAL (TROIS-PONTS) 83.5 174.6 13:49 14:39 14:50 15:04

STAVELOT (VC-N622) 80.1 178 13:54 14:43 14:55 15:09

CÔTE DE STOCKEU (STÈLE EDDY MERCKX) 78.5 179.6 13:56 14:46 14:58 15:11

N622 CÔTE DE LA HAUTE-LEVÉE 74.3 183.8 14:03 14:51 15:04 15:18

ZONE DE COLLECTE 72.3 185.8 14:06 14:54 15:07 15:21

FRANCORCHAMPS (N622-VC) 70.4 187.7 14:09 14:57 15:10 15:24

VC NEUVILLE 67.5 190.6 14:13 15:01 15:14 15:28

RUY (STOUMONT) 64.5 193.6 14:18 15:05 15:18 15:33

ANDRIMONT (STOUMONT) 62.5 195.6 14:21 15:08 15:21 15:36

COL DU ROSIER 60 198.1 14:25 15:11 15:25 15:40

CREPPE 54.8 203.3 14:33 15:19 15:32 15:48

SPA (VC-N686-N62) 54.1 204 14:34 15:20 15:33 15:49

N62 CARREFOUR N62-N697 50.3 207.8 14:40 15:25 15:39 15:55

N697 CARREFOUR N697-VC 49.9 208.2 14:40 15:26 15:40 15:55

VC WINAMPLANCHE 49 209.1 14:42 15:27 15:41 15:57

VC DESNIÉ (THEUX) (VC-N606) 47.3 210.8 14:44 15:29 15:43 15:59

CÔTE DE DESNIÉ 46.7 211.4 14:45 15:30 15:44 16:00

N606 HAUTREGARD (THEUX) (N606-N697) 41.9 216.2 14:53 15:37 15:51 16:08

N697 SOUGNÉ-REMOUCHAMPS (N697-N633-VC) 37.1 221 15:00 15:43 15:58 16:15

VC CÔTE DE LA REDOUTE 33.9 224.2 15:05 15:48 16:03 16:20

PLAYE (SPRIMONT) 33 225.1 15:06 15:49 16:04 16:21

HOTCHAMPS (SPRIMONT) 31.8 226.3 15:08 15:51 16:06 16:23

CORNÉMONT (SPRIMONT) (VC-N678) 30 228.1 15:11 15:53 16:09 16:26

LOUVEIGNÉ (SPRIMONT) (VC-N62) 29.1 229 15:12 15:55 16:10 16:27

N62 CÔTE DES FORGES 23.3 234.8 15:21 16:03 16:19 16:36

CARREFOUR N62-N674 23 235.1 15:22 16:03 16:19 16:37

N674 DOLEMBREUX (SPRIMONT) 20.8 237.3 15:25 16:06 16:22 16:40

MÉRY (ESNEUX) (N674-N633-VC) 16.7 241.4 15:31 16:12 16:28 16:46

VC HONY (ESNEUX) 15.5 242.6 15:33 16:13 16:30 16:48

CÔTE DE LA ROCHE-AUX-FAUCONS 13.3 244.8 15:37 16:17 16:33 16:52

AVISTER (ESNEUX) 12.7 245.4 15:37 16:17 16:34 16:52

BONCELLES (SERAING) (VC-E46) 10 248.1 15:42 16:21 16:38 16:57

E46 CARREFOUR E46-VC 8.3 249.8 15:44 16:23 16:40 16:59

ZONE DE COLLECTE 8.2 249.9 15:44 16:24 16:41 16:59

VC LIÈGE (VC-N680-VC-N680-N90-VC-N633) 8.2 249.9 15:44 16:24 16:41 16:59

PONT DE FÉTINNE 0.9 257.2 15:56 16:34 16:51 17:11

N633 QUAI DES ARDENNES 0.8 257.3 15:56 16:34 16:51 17:11

LIEGE 0 258.1 15:57 16:35 16:53 17:12

Le parcours de Liège-Bastogne-Liège ©ASO/IPM Graphics

Les engagés de Liège-Bastogne-Liège 2023

25 équipes

18 World Tour : Ag2R, Alpecin, Arkéa, Astana, Bahrain, Bora, Cofidis, DSM, EF Education, Groupama, Ineos, Intermarché, Jayco, Jumbo, Movistar, Soudal, Trek, UAE.

7 procontinentales : Bingoal, Flanders, Israel, Kern Pharma, Lotto, TotalEnergies, Uno-X.

La liste complète des engagés sera ajoutée lorsqu’elle sera disponible

Les dix derniers vainqueurs

2013 > Daniel Martin (Irl)

2014 > Simon Gerrans (Aus)

2015 > Alejandro Valverde (Esp)

2016 > Wouter Poels (P-B)

2017 > Alejandro Valverde (Esp)

2018 > Bob Jungels (Lux)

2019 > Jakob Fuglsang (Dan)

2020 > Primoz Roglic (Slo)

2021 > Tadej Pogacar (Slo)

2022 > Remco Evenepoel (Bel)

Le classement 2022

1. Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) les 257,2 km en 6h12 : 38 (Moy. : 41,413 km/h) ; 2. Quinten Hermans à 0 :48 ; 3. Wout Van Aert ; 4. Daniel Martinez (Col) ; 5. Sergio Higuita (Col) ; 6. Dylan Teuns ; 7. Alejandro Valverde (Esp) ; 8. Neilson Powless (Usa) ; 9. Marc Hirschi (Sui) ; 10. Michael Woods (Can) ; 11. Jack Haig (Aus) ; 12. Enric Mas (Esp) ; 13. Jakob Fuglsang (Dan) ; 14. Aleksandr Vlasov (Rus) 0 :52 ; 15. Warren Barguil (Fra) 1:36 ; 16. Bruno Armirail (Fra) ; 17. Robert Stannard (Aus) 2:30 ; 18. Rudy Molard (Fra) ; 19. Xandro Meurisse ; 20. Quentin Pacher (Fra) ; … 172 partants – 116 classés.